El público se molesta por la salida de Rafa Liendo de Hoy Día

La salida del programa Hoy Día del chef Rafael Liendo ha traído muchas reacciones en las redes sociales, pues era una figura conocida dentro del programa matutino de la cadena Telemundo.

Aunque no se saben las razones por las que ya no estará en el show, muchos fanáticos se han mostrado indignados por saber que no disfrutarán, al menos en la pantalla chica, de sus recetas y tips de alimentación.

Luego de que el venezolano compartiera la noticia en su cuenta en Instagram se han leído múltiples mensajes.

Clovis Nienow, uno de sus compañeros en el programa, le afirmó: “Grande, amigo. Mucho éxito en lo que viene. Un besito”.

La audiencia también ha opinado en las redes: “¿Qué pasó? ¿Se retiró? ¿Lo sacaron? Era muy querido por mucha gente en Telemundo. Lo vamos a extrañar”, “Increíble que personas tan profesionales no sean reconocidas con el valor que tienen, pero estoy segura de que lo mejor vendrá para ti. La vida siempre nos da recompensas según lo que tú siembras, y tú eres un buen sembrador en todos los aspectos, educado, dedicado, y lo mejor con una esencia humana increíble, te deseo muchos triunfos y que siempre el creador sea tu guía, porque sin él no somos nada. Bendiciones”.

Otros comentaron: “¿Cómo pudieron así no más? Por ti ven Hoy Día, me retiro también, pero bendiciones nuevas llegarán”.

Algunos artistas también le enviaron sus mejores deseos a Rafael Liendo. Carlos Adyan, por ejemplo, le dijo: “Éxitos a donde sea que vayas”.

Laura Flores, quien ha tenido recientemente participación en Hoy Día le dijo: “¿Cómo así, Rafa?”.

El actor Guty Carrera le reconoció su talento y profesionalismo: “Grande”.

Aunque no queda claro qué pasó con esta salida, sí se ha notado que la audiencia extrañará ver al venezolano en la pantalla, debido al carisma y energía que mostraba en Hoy Día.

Este tipo de cambios se han hecho algo frecuentes en el programa matutino de Telemundo, algo que la audiencia ha cuestionado.