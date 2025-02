En El Gordo y la Flaca critican outfit de Belinda para Premio Lo Nuestro 2025

En el programa El Gordo y la Flaca analizaron los distintos outfits que presentaron en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2025 y entre las artistas que desfilaron estuvo Belinda, quien según varios expertos que invitaron al show, su outfit no estuvo tan acertado.

El periodista venezolano Harry Levi fue uno de los que opinó acerca de la cantante. En su declaración, indicó: “Sacando todo el drama (por Christian Nodal y Ángela Aguilar), que la verdad creo que nos los inventamos nosotros en la cabeza, yo creo que Belinda estaba como demasiado formal, la vi un poco aseñorada”.

Luego de esto, indicó: “El vestido es increíble, le hubiera quitado el collar, además de que creo que no iba con el traje. La hemos visto como un poco más juvenil, más fresca”.

El experto indicó que no cree que este vestido sea memorable en los outfits de Belinda.

Por su parte, la fashionista Daniela DiGiacomo: “¿Esto no te hace pensar en la mamá de una novia, pero sexy?”.

Claudia Zuleta también intervino en el debate y afirmó: “El modelo es realmente bonito y aparte de eso es un modelo con el que tienes que tener mucho cuidado porque para posar tienes que posar con la mano cruzada o abajo porque este modelo se diseñó para que las reinas no movieran los brazos y estuvieran en una posición más recta y elegante”.

La estilista de las estrellas, como también es conocida, dijo que el color no le gustó, en especial la parte plateada del atuendo.

El vestido de Belinda que no gustó en El Gordo y la Flaca. Crédito: Mezcalent

Fred Redondo, experto en moda y estilo, también dijo: “El plateado me gusta, la forma de columna me gusta, lo que no me gustó es la aplicación floral que le da ese toque señorial”.

Varios televidentes de El Gordo y la Flaca no estuvieron de acuerdo con los invitados y por eso dejaron mensajes como: “Belinda es elegante, para los premios se visten elegantes, ella muy bien Becky G bella también”, “Belinda superelegante y está adecuado a su edad y tiene su propio estilo”, “Ya quisieran ellos el vestido de Belinda”.

Muchos estaban atentos a la participación de la artista en esta alfombra, debido a que en el mismo evento estaba invitado su ex Christian Nodal y su esposa Ángela Aguilar. Sin embargo, el cantante no acudió.

