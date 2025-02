Lupillo Rivera lanza advertencia en La Casa de los Famosos All-Stars 

El cantante Lupillo Rivera habló con Paulo Quevedo de los posicionamientos de esta noche en La Casa de los Famosos All-Stars y advirtió que si en el cara a cara le mencionan cosas de afuera del programa, no dudará en mostrar su carácter.

“Si a mí me suben y me posicionan y me sacan cosas de afuera, yo de ahí no voy a retroceder, me las voy a acabar a toda”, dijo.

Objetivo de Telemundo: limpiarle la imagen a lupillo

Obstáculo: lupillo #LCDLFAlIStars



Además, comentó que si se empieza a jugar de esa manera, quienes vayan en su contra con argumentos que estén fuera de convivencia, tendrán que “aguantar vara”.

Mencionó a Paty Navidad, quien asegura que tiene cosas afuera y las mencionará si se le para al frente en el posicionamiento.

“Por ejemplo, lo de Adame, lo de aquí y allá, vale, no hay pedo”, afirmó el artista.

A otra de las habitantes que mencionó fue a Julia Gama y practicó lo que le diría si se le para al frente: “Ya me habían dicho que eras muy conocida”, sin explicar específicamente a qué se refería.

En la conversación también estaba Erubey y le explicó que su táctica es muy clara: “Es usar cosas que uno ya sabe, es responder elegantemente, pero ahí es donde tienen que tener cuidado”.

¿Qué ha pasado con Lupillo Rivera en La Casa de los Famosos All-Stars?

En los últimos días ha habido mucha molestia entre sus compañeros del cuarto Agua, ya que consideran que los está usando para avanzar en el juego.

Esto ha quedado más en evidencia luego de que Niurka Marcos lo enfrentara porque asegura que él no le mostró empatía cuando quedó nominada y menos cuando se enteró que Aleska Génesis votó por ella.

Esta situación demuestra el ambiente de tensión que se vive en el cuarto, además de que se da en medio de conversaciones para abandonar a Lupillo en el juego, ya que consideran que no está siendo leal.

