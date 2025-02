Antonio Reynoso planea su reelección en la presidencia del condado de Brooklyn con la mira puesta en planes para los más vulnerables

En el momento de esta conversación, entre el presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso y El Diario, la ciudad de Nueva York vivía una vorágine política sin precedentes. El alcalde Eric Adams se encontraba con el “agua al cuello”. Las presiones para que renuncie inundan la Gran Manzana. La posibilidad de que el mandatario municipal, sea destituido por la gobernadora Kathy Hochul también estaba sobre la mesa. Y en este contexto, el primer dominicano que ocupa el máximo cargo ejecutivo, en el condado más poblado del estado, fue lapidario: “el alcalde sacrificó a nuestros inmigrantes para salvarse él. Traicionó nuestros valores demócratas. Ya su tiempo terminó”.

Reynoso quien preside el condado de Brooklyn desde 2021, precisamente está sentado en la silla que por años ocupó Eric Adams, pero deja claro que las delicias del poder no lo han desviado de su estirpe 100% progresista: “sigo siendo libre, no le debo nada a los desarrolladores inmobiliarios, tengo los mismos valores de priorizar siempre a los más vulnerables”.

El hijo de migrantes quisqueyanos, criado en Williamsburg, anuncia que aspira la reelección en el cargo para continuar un enfoque que ratifique su visión progresista, que en su arena particular significa: seguir fortificando una estructura sanitaria que apoye a las mujeres de color, que son las más vulnerables a morir durante el embarazo, ampliar la oferta de viviendas y abordar de una forma humanística el drama de los enfermos mentales desamparados.

Reynoso tiene como leitmotiv en su diálogo, que si se le concede el favor del voto para ratificarlo en esa posición ejecutiva, apuntará aún más fuerte a programas que tengan como norte que los brooklynianos más vulnerables, incluyendo los inmigrantes recién llegados, para que puedan navegar los desafíos que implica vivir en una ciudad como Nueva York.

En lo político augura que la ciudad tendrá líderes para proteger a los migrantes y fortalecer su carácter de ‘ciudad santuario’. Y no duda que los hispanos neoyorquinos que votaron por Trump, a corto plazo, sentirán grandes frustraciones.

Esperando los frutos de la cosecha

¿Luego de casi cuatro años en esta posición que remarcaría si tuviera que hacer un balance? ¿En qué puntos el condado está mejor?

Sin dudas hemos sentado las bases, para que Brooklyn sea el lugar más seguro del país, en donde una mujer pueda tener un niño, sin riesgos de morir. Además, hemos cambiado en los últimos tres años, la visión sobre la construcción de más y más viviendas en nuestro condado. Hemos ahorrado millones de dólares, porque cancelamos el financiamiento de muchas fiestas, que eran parte de la agenda anual de este despacho. Eso es algo, que sé es muy impopular. Pero yo no sacrifico mis convicciones. Esos recursos los dirigimos a programas sociales y a organizaciones comunitarias que trabajan con la gente. Por ejemplo, instalamos clínicas jurídicas para que los solicitantes de asilo, puedan obtener su permiso de trabajo.

¿Concretamente cuáles han sido los avances en revertir la tendencia de la mortalidad materna?

Hemos dado avances con nuestra inversión en un centro materno en el hospital Woodhull. Esperamos que a finales de este año, se terminen las adecuaciones en los hospitales de King y Coney Island. No hay datos estadísticos, que nos permitan hablar de avances, las muertes de parturientas en todo Nueva York siguen siendo muy altas. Pero este plan, apunta a lograr a convertirnos en el primer condado en revertir esta tendencia. Nuestra inversión se ha dirigido además a la educación. Se ha remarcado a las mujeres embarazadas, que deben hacerse chequeos médicos tempranos y regulares. Gran parte de las mujeres negras y latinas, casi que van al hospital cuando van a dar a la luz. Y allí sobrevienen los problemas. Porque en ese momento, es cuando enfrentan cuadros preexistentes, como diabetes o presión arterial, que ponen en riesgo su vida.

El presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, apuesta a la construcción de miles de unidades de viviendas para superar el drama de la gentrificación. (Foto: Fernando Martínez)

Construir y construir

Las familias hispanas siguen siendo expulsadas de vecindarios como Los Sures, por los altos precios de la renta. En general muchas localidades ocupadas históricamente por latinos, están cambiando de color. ¿Usted habla de la construcción de más viviendas, pero cómo garantizar que sean asequibles?

Yo creo hoy fielmente que si construimos más desarrollos, en lugares en donde ahora no se permiten por temas de zonificación, se reducirá el precio de la renta y tendremos un esquema inmobiliario más asequible para todos. Y lo vimos durante la pandemia. Como miles de personas abandonaron la ciudad, los landlord tuvieron que bajar los precios y buscar inquilinos. Somos partidarios del plan ‘Ciudad del Sí’, que se plantea construir miles de viviendas en vecindarios en donde ahora las leyes de densidad no lo permiten. Por años, muchos vecindarios no han permitido la construcción de una sola vivienda, por temores de que se termine la paz y la tranquilidad. Pero ahora hemos dado un vuelco a esa idea. Creemos que si se aumenta la oferta, los precios de la renta bajarán. Ahora 20 familias están detrás de un apartamento. Lo ideal es que 20 apartamentos estén compitiendo por rentar a una familia.

¿Está usted claro que las tasas de gentrificación siguen siendo altísimas en muchos vecindarios de Brooklyn?

Por supuesto. Cuando yo inicié mi carrera política como concejal, en los vecindarios que tenían una concentración de 48% hispanos, ya se había reducido a 40%. Ahora es el 34%. Los latinos que se están quedando, son los que viven en unidades estabilizadas, protegidas, o de la Autoridad de Vivienda Pública de NYC (NYCHA). Por ello insisto, en apoyar la construcción de miles y miles de viviendas, para garantizar que en el futuro se pueda detener esta tendencia.

Hay vecindarios como Sunset Park y Flatbush, en secciones de mayoría hispana, en donde por años no se ha construido una sola unidad, por las limitaciones de las leyes de zonificación. Y allí, los desplazamientos son muy altos. Insisto, la idea es promover una ‘explosión’ en la construcción de nuevas casas para estabilizar el mercado de oferta y demanda. Este es el camino correcto.

“Se terminó la fiesta”

¿Por qué deberían los brooklynianos reelegirlo a usted? ¿Por qué cree usted que se merece esta confianza por un nuevo término?

Creo que he demostrado que mi prioridad es crear programas sociales que mejoren la vida de los más vulnerables. Y nunca gastar fondos en cuestiones innecesarias, que me hagan popular. Un día cuando se celebraba el Orgullo Hispano, me pregunté qué sentido tenía gastar miles de dólares en fiestas de este tipo, cuando hay gente viviendo en la calle. Eliminé esa agenda de festividades, que se devoraban millones de dólares y la dirigí a programas sociales. Eso fue algo impopular. Preferí invertir en apoyo para que los migrantes recién llegados, obtuvieran su permiso de trabajo. Utilizando el gran salón que era de fiestas, hemos logrado tramitar 8,000 de estas autorizaciones, para que esta gente pueda ser productiva. Yo siempre haré lo que me diga mi corazón. Sin pensar en ganar votos. Como el primer hispano en este cargo en la historia, estoy aquí en un condado en donde las mayorías son afroamericanas y blancas, no latinas. Y creo que he podido dejar claro a todos, que mis acciones siempre van dirigidas a servir a los que más sufren. Como funcionario electo, y luego de casi cuatro años, no ando ostentando grandes vehículos, no tengo grandes esquemas de seguridad personal, llevo a mi hijo a la escuela. Y si se me da la oportunidad, seguiremos dando esta misma batalla, desde mi visión progresista del poder. No me gustan los show políticos. Por eso en casi todas las encuestas de potenciales candidatos a alcalde, siempre está mi nombre. Y yo nunca he dicho que quiero esa posición.

¿Qué revisaría o cambiaría de su acción en este primer periodo?

Haría en el futuro muchas cosas totalmente diferentes, para que las iniciativas vean luz más rápidamente. Brooklyn requiere grandes inversiones sociales. Ahora estoy enfocado en sacar a la mayor cantidad de personas con cuadros de salud mental de las calles, pero sin el enfoque del alcalde de mandarle a la policía. Hoy nuestro condado está mucho más seguro. Pero cuando los ciudadanos ven a un enfermo mental con una crisis dentro del Subway, sienten que viven en un caos criminal. Voy a contribuir para abordar este tema de raíz. Invirtiendo en albergues, viviendas de soporte y camas en los hospitales. No tiene ningún sentido mandar a prisión a un paciente psiquiátrico, porque a los tres días, estará igualmente en las calles.

Reynoso: “Los valores de quienes votaron por el presidente en el país, no tienen nada que ver con los neoyorquinos”.

Un futuro con Trump

¿Usted defiende su visión progresista en cada momento, pero no cree que esta tendencia demócrata está sufriendo una grave crisis, tomando en cuenta que por ejemplo en Nueva York avanzó como nunca antes el voto republicano?

Aumentó el voto a favor de Trump, pero también el de nuestra congresista Alexandria Ocasio Cortés. Los valores de quienes votaron por el presidente en el país, no tienen nada que ver con los neoyorquinos. Donald Trump se presentó como un hombre pragmático, que le dice a la gente que si un joven roba va a la cárcel y punto. Los progresistas analizamos y tratamos de buscar las razones estructurales de todos los problemas. Y buscamos las razones de fondo, que lo llevaron a la cárcel. Trump puede explicar todo en una frase. Nosotros necesitamos un libro. La crisis no la tenemos los progresistas, sino los moderados o centristas como Eric Adams, que no pudieron dar respuesta a los problemas de los neoyorquinos y negoció nuestra condición de ‘ciudad santuario’, para que se le perdonara su caso criminal.

Pero en los hechos, en la mayoría de los vecindarios de mayoría hispana el avance de Trump fue importante, incluyendo Brooklyn ¿O no?

Te aseguro, que en muy corto tiempo, todos los hispanos de la clase trabajadora que votaron por Trump, se arrepentirán, pues él no podrá dar respuesta a sus ofertas de reducir el costo de la vida. Todo lo contrario. Nuestras comunidades se identificaron con el mensaje antiinmigrante del presidente. Aqui recibimos a más de 200 mil migrantes. En estos años, el mismo alcalde ha demostrado con estadísticas, que la ciudad ha estado con uno de los índices de criminalidad más bajos en décadas. Se nota un enfrentamiento entre los migrantes de larga data y los recién llegados, porque a estos últimos se le atribuyen falsamente todos los problemas de inseguridad y déficit presupuestarios. Y eso no es cierto. Más bien el presupuesto de la ciudad de Nueva York, ha seguido aumentando año a año. Nosotros debemos rescatar nuestros valores de ‘ciudad santuario’ y especialmente tener en la alcaldía a alguien que los defienda, como ha sucedido en el pasado.

