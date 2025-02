Murió Roberta Flack, icono estadounidense del soul y del R&B

Este martes 24 de febrero se confirmó la muerte de la cantante estadounidense Roberta Flack, a los 88 años. Esta información fue compartida por el publicista de Flack, quien es considerada un icono del soul y del R&B.

En el comunicado compartido por el publicista se explica que la cantante murió rodeada de sus seres queridos. Desde hace 10 años Flack padecía de problemas cardiacos y en 2022 fue diagnosticada con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa.

La cantante estadounidense, nacida en Black Mountain, Carolina del Norte, será siempre recordada por haber interpretado ‘Killing Me Softly With His Song’ y por ‘The First Time Ever I Saw Your Face’. Estas canciones la hicieron convertirse en la primera artista en ganar dos premios Grammy consecutivos a Canción del Año.

Al ser diagnosticada con ELA se hizo imposible que Flack regresara a los escenarios, pues la enfermedad afecto su habla.

También dedicó muchos años de su vida al activismo.