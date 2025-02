Vladimir Guerrero Jr. revela la razón del odio que le tenía a los Yankees

El primera base de Toronto Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr., será una de las piezas más apetecibles en la agencia libre de 2026. El poderoso bateador no descartará a ningún equipo incluyendo a los Yankees, a los que odiaba desde niño.

Sin embargo, todo parece haber quedado atrás. Durante una entrevista con Jon Heyman (The New York Post) Guerrero Jr. explicó las razones por las cuales tenía resentimiento hacia el equipo 27 veces ganador de la Serie Mundial de las Grandes Ligas.

Y todo se remonta a la etapa en la que su padre estaba disfrutando como pelotero activo.

Durante un compromiso de temporada regular entre Montreal Expos (ahora Blue Jays) y los Yankees, Guerrero estaba compartiendo con su hijo dentro del dugout horas antes del inicio del duelo.

A pesar del momento que estaban compartiendo padre e hijo un empleado de los Yankees vino a reclamar la presencia del infante y pidió que por favor dejara el terreno de juego y pasara a la tribuna, causando un mal recuerdo en la edad temprana de Guerrero Jr.

“Cuando era niño estaba con mi papá, y como todos los hijos de los jugadores, estaba frente al dugout y alguien de los Yankees le dijo a mi papá: ‘Tienes que llevar a tu hijo adentro. No puede estar en el campo’. Me sentí mal. Y eso se me quedó grabado”, explico.

El sentimiento parece que quedará ahí porque los Yankees son uno de los equipos mas interesados en firmar con los Yankees, además de la disposición del pelotero a la hipotética operación.

“Si voy a la agencia libre, todos los equipos, los 30 equipos, tendrán la oportunidad de sentarse conmigo, de hablar conmigo. Estoy bien con todo. Lo que dije de los Yankees es cosa del pasado“, dijo al mismo Heyman.

Añadir a un beisbolista como Guerrero Jr. en el Bronx añadiría no solo poder, sino también juventud a un equipo que en esta temporada muerta firmó peloteros “jóvenes” como Max Fried y Devin Williams que podrían pasar varias temporadas en el Yankee Stadium, haciendo equipo con otros consolidados como Aaron Judge o Gerrit Cole.

Sigue leyendo: