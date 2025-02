Joven de Texas es arrestado por presuntamente planear ataque masivo contra agentes de policía

Las autoridades de Texas han desarticulado un presunto intento de ataque masivo contra agentes de policía, y arrestaron a un sospechoso que presuntamente realizó amenazas terroristas. El sujeto, identificado como Seth “Andrea” Gregori, fue detenido por el Departamento de Policía de Corpus Christi.

El Departamento de Policía de Corpus Christi anunció la detención de Seth Gregori, de 21 años, bajo una orden relacionada con amenazas terroristas el lunes por la mañana. Según el comunicado oficial, el FBI fue alertado sobre las amenazas dirigidas a los oficiales locales, lo que llevó a una investigación exhaustiva y a la obtención de una orden de arresto.

Gregori supuestamente había planeado llevar a cabo un ataque contra la policía que recordaba la emboscada ocurrida en Dallas en 2016. En ese trágico evento, cinco agentes perdieron la vida y otros siete resultaron heridos durante un tiroteo perpetrado por Micah Xavier Johnson, quien expresó su deseo de atacar a policías y personas blancas.

¿Qué ocurrió en Dallas en 2016?

La referencia al ataque de Dallas resuena profundamente en la comunidad policial y entre los ciudadanos. Johnson, un ex reservista del ejército estadounidense, fue abatido por las fuerzas del orden después de que se utilizara un robot para detonar una bomba. Tras estos incidentes, se ha generado preocupación sobre la seguridad pública y ha llevado a las autoridades a estar más alerta ante posibles amenazas.

Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre el caso relacionado con Gregori. La Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Nueces precisó que aún no se han presentado cargos formales. Asimismo, no está claro si el sospechoso cuenta con representación legal en este momento.

Con información de ABC News

