Malentendido por la leche fue la causa del fuerte conflicto en ‘LCDLF All Stars’

Este martes se vivió un fuerte conflicto en ‘La Casa de los Famosos All Stars’ entre varios participantes. Rey Grupero, Caramelo, Paulo Quevedo y Lupillo Rivera tuvieron una fuerte discusión que derivó en amenazas y demás. Aunque durante la transmisión del 24/7 no se entendió cuál fue el origen de la discusión, durante la gala se aclaró qué fue lo ocurrido.

Durante esta semana los habitantes de LCDLF tienen disponible solo el 50% del presupuesto, los habitantes están cuidando más las raciones de la comida que está dividida por cuartos. Durante días hubo problemas porque algunos tomaban alimentos que no le pertenecían a su cuarto. Uno de los elementos de discordia fue la leche. Ya que no se sabía quien estaba tomando la leche de otros cuartos, Lupillo Rivera decidió hacer una broma y decir que iba a orinar en uno de los botes de leche para saber así quién se la estaba tomando sin permiso.

Esto comenzó siendo una broma de la que fue testigo el resto del cuarto fuego y parte del cuarto agua. Sin embargo, ante la duda de que Lupillo haya orinado o no la leche, La Jefa le pidió al cantante que recogiera todos los botes de leche y los llevará al almacén ya que al día siguiente les darían nuevos. Lupillo obedeció la orden de La Jefa y recogió la leche frente al resto del cuarto fuego. Sin embargo, no se aclaró que fue una orden de producción y quedó esta acción como una broma.

El resto de los habitantes no sabía que esto se trataba de una orden de producción. Por eso cuando Niurka Marcos y Caramelo fueron a buscar su leche se dieron cuenta que no estaba y lo tomaron como parte de un juego sucio por parte de otros habitantes. Caramelo estaba sumamente molesto por esto y Diego Soldano al verlo así le advirtió al resto del cuarto fuego que esta broma que hizo Lupillo no fue necesaria y traería problemas. La tensión en la casa era cada vez más fuerte y todo explotó a la mañana siguiente.

Al enterarse de lo ocurrido con la leche, Rey Grupero encaró a Paulo Quevedo y fue cuando se desató el conflicto. Caramelo y Rey Grupero se fueron en contra de Lupillo Rivera y Paulo Quevedo, pero ninguno aclaró que no se trató d e una broma sino de una orden. Aunque hubo amenazas y conatos de violencia física, ninguno llegó a golpearse por lo que no habrá una expulsión como indican las reglas en caso de una agresión.

Esto aumentó la tensión y la división en la casa. Pero lamentablemente el conflicto no terminó ahí. Rey Grupero luego le reclamó a Laura Bozzo por no defenderlo cuando afuera de la casa son muy cercanos. Luego hubo un cruce de palabras con Paulo Quevedo y Lupillo Rivera pero no escaló al nivel de la discusión anterior.

Entre Lupillo Rivera y Caramelo hubo otro encontronazo luego de que el cantante haya amenazado con enfrentarse afuera de la casa. Lupillo remedaba y se burlaba de Caramelo, quien estaba sumamente molesto y expulsaba insultos por lo que tuvieron que llevarlo al cuarto para calmarlo.

Sigue leyendo:

Valentina admite que respeta más el liderazgo de Nacho que el de Lupillo en La Casa de los Famosos All-Stars

Rey Grupero y Diego Soldano protagonizan fuerte pelea en La Casa de los Famosos All-Stars

Julia no descansa en su guerra contra Alejandra en La Casa de los Famosos All-Stars