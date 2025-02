Valentina admite que respeta más el liderazgo de Nacho que el de Lupillo en La Casa de los Famosos All-Stars

Valentina Valderrama se convirtió en la segunda eliminada de La Casa de los Famosos All-Stars. Su juego no fue suficiente dentro del show que después de casi 15 días sigue sin satisfacer todas las necesidades del público televidente. Y esto al final del día tiene mucho o todo que ver con la forma en la que los habitantes están llevando las riendas del juego.

Los fans esperan que mañana Maripily Rivera ingrese a La Casa de los Famosos All-Stars

La colombiana era parte del cuarto fuego, y asegura que ahora que ya no está dentro de la casa sigue manteniendo su opinión sobre la necesidad de que el juego se abra y se termine la alianza entre agua y tierra, porque desde su óptica esto no permite que juego se vuelva más interesante. Gran parte de los fans está de acuerdo con ella, pero aún y cuando sus argumentos en este aspecto gozan de mucho apoyo, su desempeño dentro de la casa no fue del todo aceptada.

Valentina se vió involucrada en una discusión que al día de hoy sigue defendiendo. Y es que son muchas las habitantes de La Casa de los Famosos All-Stars que han querido llevar el tema de la mujer como un estandarte dentro de la competencia. Cuando dicho argumento es un total desagrado para los fans, porque además de que lo ven parcializado, lo toman como una necesidad de conectar de manera poco natural con una audiencia que no se compra dicho pensamiento.

Pese a lo anterior ella defiende su posición en favor de Laura Bozzo, aún y cuando la peruana pese a agradecerlo dijo no necesitarlo.

Sobre los estrategas Valentina tiene una opinión bastante concreta: admira y respeta mucho más el juego de Nacho Casano, líder del cuarto fuego, que el de Lupillo Rivera, cabeza momentánea del cuarto agua. Las razones de Valentina son fuertes e impactantes, ésta considera que Casano tiene mucha más empatía y valor al ponerse frente a sus jugadores y aceptar en su nombre subir al SUM.

