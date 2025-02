Maribel Guardia: filtran mensajes de su esposo presuntamente siendo infiel

En un giro inesperado y escandaloso en el mundo del entretenimiento, han salido a la luz supuestos mensajes enviados por Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, a una mujer identificada como Lili Martínez. Esta situación ha captado la atención de los medios y ha desatado una ola de especulaciones y reacciones, especialmente entre los seguidores de la pareja.

El programa “Todo para la Mujer” fue el encargado de difundir los mensajes textuales entre Chacón y Martínez. Durante el programa, los presentadores leyeron en voz alta fragmentos de las conversaciones, que supuestamente revelan un tono romántico y comprometido entre ambos. Los espectadores se mostraron divididos entre aquellos que apoyan a Maribel y otros que creen que la situación ha sido exagerada por Garza Tuñón.

El escándalo ha llevado a que muchos especulen sobre las posibles repercusiones en la custodia del nieto de Maribel, José Julián, ante las alegaciones de infidelidad. Según Imelda Garza Tuñón, el conflicto sobre la custodia ha surgido a raíz de las revelaciones hechas por ella, y de acuerdo a ella, Maribel estaría intentando sacar ventaja de la situación para perjudicarla. Esto añade una capa de drama familiar a una historia que, de por sí, ya es bastante compleja.

La controversia comenzó cuando Imelda, quien es viuda del cantante Julián Figueroa y exnuera de la actriz Maribel Guardia, acusó públicamente a Marco de serle infiel a la actriz. Según Garza Tuñón, la infidelidad se habría generado con una exalumna de Chacón, lo que, de ser cierto, añadiría un matiz aún más complicado a la situación.

Imelda, a través de redes sociales y en varios programas de televisión, ha respaldado sus afirmaciones con los supuestos mensajes que, de acuerdo a ella, proveen evidencia de la relación romántica que Chacón habría mantenido a espaldas de Guardia. Sin embargo, se desconoce si los mensajes realmente son de él.

“Mi marido, hasta el día de hoy, ha sido un marido maravilloso, yo nunca me he enterado de que me haya puesto cuerno, si lo ha hecho, lo ha hecho muy bien porque jamás me he enterado“, dijo la actriz durante un encuentro con los medios de comunicación tras el escándalo con Imelda.

