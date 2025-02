Nicky Jam asegura que Donald Trump se disculpó por confundirlo con una mujer

El reguetonero puertorriqueño Nicky Jam fue uno de los artistas latinos que apoyó a Donald Trump durante su campaña por la presidencia de Estados Unidos a finales de 2024. La aparición de Nicky Jam en un mitin de Trump causó polémica, entre otras razones, por el hecho de que el entonces candidato presidencial lo confundió con una mujer al momento de presentarlo ante el público y además dijo que era “caliente”.

Esto desató una fuerte controversia en redes sociales debido a la confusión de Trump y también por el respaldo del reguetonero al candidato que había hecho comentarios racistas y en contra de los migrantes.

En una entrevista para Billboard, Nicky Jam aclaró que el actual presidente de Estados Unidos lo confundió con su esposa Juana Varón. Según dijo el cantante durante el mitin dejó que su esposa entrara primero y por eso la confusión de Trump.

El expresidente Donald Trump presentó a @NickyJamPR como "ella" y dijo que "ella es linda (she's hot)" en su rally de Las Vegas.



El cantante urbano boricua endosó la candidatura de Trump.#MoluscoUrbanNews pic.twitter.com/JdxaR6LjB8 — Molusco (@Moluskein) September 14, 2024

“Obviamente, dejé que mi esposa entrara primero, y cuando él la vio dijo, ‘Wow, she’s beautiful (ella es hermosa)”, recordó Nicky Jam.

Asimismo le pareció “halagador” que Trump se refiriera de esa manera sobre su esposa. “Es halagador que el presidente le diga a mi esposa que está caliente. Pero cuando lo conocí, en su mente ella era Nicky Jam”, explicó.

Además Nicky Jam aseguró que Trump no lo conocía ya que el ahora presidente no escucha reguetón. “Él pensaba que ella era Nicky Jam. Estaba hablando de mi esposa. Que va a saber Donald Trump de Nicky Jam, si él no escucha reguetón”, comentó en la entrevista. Asimismo, señaló que luego el político lo llamó para disculparse con él.

Si bien Nicky Jam apoyó a Donald Trump en su campaña por la presidencia, luego le retiró su respaldo. Esto luego que el comediante Tony Hinchcliffe, quien también apoyó al mandatario, hiciera un chiste durante un mitin electoral donde dijo que Puerto Rico era “literalmente hay una isla flotante de basura en medio del océano”.

Tras la controversia, Nicky Jam reconoce que cometió un error al apoyar a Trump y aprendió que no debe involucrarse más en política. “Entonces no solamente tenía la polémica que apoyé a esta persona tan controversial que yo pensé en ese momento que estaba apoyando a una persona que iba a apoyar mucho la economía de este mudo y que incluso los latinos nos íbamos a beneficiar. Y ya aprendí a las malas, a más nunca meterme en la política. No solamente apoyé a ese tipo, sino que caí como la mujer de Trump”.

