Vence ultimátum de Musk para que empleados federales justifiquen su trabajo

El ultimátum de 48 horas impuesto por Elon Musk, mano derecha del presidente Donald Trump, para que los empleados federales justifiquen su puesto de trabajo venció este martes en medio de una gran polémica y oposición dentro de varias agencias del Gobierno.

Cientos de miles de trabajadores públicos tenían hasta la pasada medianoche para responder a un correo electrónico enviado el sábado en el que debían detallar las tareas que llevaron a cabo en la última semana, a riesgo de ser despedidos.

Se trata de la última estrategia de Musk, encargado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) para recortar el gasto público, un esfuerzo que ha chocado con la oposición de los jefes de varias agencias, como el FBI o el Departamento de Estado.

Pero Trump dio el lunes un espaldarazo a Musk al tildar ante la prensa de “genial” su nueva idea.

“Hay gente que no va a trabajar o que nadie sabe ni siquiera si trabaja o no en el Gobierno”, indicó el mandatario. “Si no contestan, quedan despedidos”, agregó.

El hombre más rico del mundo no escondió su satisfacción y en la plataforma X, su red social, agradeció al presidente por el espaldarazo recibido.

Fue el propio Musk quien el domingo amenazó con echar a la calle a todos los empleados federales que no respondan al correo: “La falta de respuesta será considerada como una renuncia”, advirtió.

Sin embargo, muchos empleados federales se encontraron en una compleja tesitura, dado que también recibieron mensajes de sus supervisores o de los sindicatos que recomendaban ignorar el polémico correo electrónico, que según algunos legisladores podría ser ilegal.

El FBI, el Departamento de Estado, el Pentágono o el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entre otros, solicitaron a sus trabajadores no responder al mensaje, argumentando que son los jefes de esas agencias los responsables de valorar el desempeño de sus empleados.

El polémico correo, enviado por la Oficina de Personal del Gobierno (OPM) bajo el título “¿Qué hiciste la semana pasada?”, pedía a los empleados responder antes de la pasada medianoche con cinco “logros” alcanzados en su puesto de trabajo.

El mensaje solicitaba no enviar ningún tipo de información clasificada, links ni documentos adjuntos.

Esta iniciativa es una nueva demostración del amplio poder que ha adquirido Musk dentro de la nueva Administración de Trump, lo que ha generado el rechazo de empleados públicos, sindicatos y la oposición demócrata, que denuncia falta de transparencia y control de las actividades del magnate.

El empresario ha desmantelado por ahora la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), ha congelado la ayuda humanitaria de Estados Unidos y ofreció una indemnización a los empleados públicos para incentivar su renuncia, a riesgo de ser despedidos igualmente si no la aceptaban.

A pesar de que Musk se ha adjudicado el mérito de todas estas iniciativas, la Casa Blanca negó ante un tribunal que él sea el responsable legal del DOGE, en respuesta a una demanda de varios fiscales demócratas en contra del poder que tiene el magnate.

