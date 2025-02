Anthony Rizzo sigue sin equipo tras salir de Yankees y se queja de las ofertas recibidas

Con el final de la temporada 2024 de las Grandes Ligas también llegó el fin del contrato de Anthony Rizzo con los New York Yankees. Quienes lo habían firmado en 2023 por dos años y $17 millones de dólares por temporada, y aunque el equipo neoyorquino tenía una opción para 2025 por $6 millones de dólares no la ejercieron.

Esto dejó a Rizzo vagando en la agencia libre desde finales de noviembre y a menos de 30 días para el inicio de la temporada el experimentado inicialista sigue sin encontrar equipo a sus 35 años.

Y aunque las ofertas para firmarlo no han faltado, parece que el pelotero no está nada contento con las propuestas que han llegado a su mesa. Al punto de quejarse públicamente por lo que las franquicias de MLB le han ofrecido para jugar en 2025.

“Los equipos quieran que juegues por el mínimo de la liga me hace pensar que están locos. Casi están tratando de arruinar el mercado para el próximo jugador”, comentó Rizzo en una entrevista con Ken Rosenthal de The Athletic.

Anthony Rizzo jugó dos temporadas y media en los Yankees. Crédito: Erin Hooley | AP

Rizzo viene de ganar $17 millones de dólares en 2024 con los Yankees. Pero ante su flojo rendimiento y su longeva edad, su valuación de mercado para 2025 como agente libre según la web especializada Sportac es de $2 millones de dólares para la venidera temporada.

El salario mínimo actual en las Grandes Ligas es de unos $480,000 dólares para los novatos. Por lo que se estima que las ofertas que han llegado para firmar a Rizzo ronden apenas el millón de dólares, algo que para el veterano es inaceptable.

Incluso en la entrevista con Rosenthal el propio Rizzo asomó la posibilidad de retirarse si no consigue un equipo que le pague lo justo para jugar la temporada 2025 de las Grandes Ligas.

“Definitivamente lo he pensado (retirarse), pero creo que todavía tengo mucho que aportar al juego”, inició Rizzo. “Pero al mismo tiempo, si los equipos no van a querer pagar unos cuantos millones de dólares por veteranos, lo he visto en los últimos 10 años de mi carrera. Es lo que les pasa a los jugadores mayores. En cierto modo se ven exprimidos. Lo has visto suceder cada vez más. No soy ingenuo al respecto. Podría ser eso”, cerró el experimentado inicialista.

