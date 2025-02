Descubren evidencia de antiguas playas y olas en Marte

La palpitante teoría respecto a la antigua presencia de agua en Marte ha vuelto a tomar fuerza luego de que el rover Zhurong recogiera evidencia respecto a la existencia, en el pasado, de playas y suaves olas.

De acuerdo con lo revelado en una reciente investigación, llevada a cabo por especialistas de la Universidad de Guangzhou, en China, y de la Universidad Estatal de Pensilvania, en Estados Unidos, se detectaron diversos depósitos de playa subterráneos en un área que se cree, alguna vez, albergó un mar.

Encontramos evidencia de viento, olas y mucha arena: una playa adecuada para las vacaciones” Benjamín Cárdenas – Participante de la investigación

Para llevar a cabo dicho descubrimiento, el grupo de especialistas contó con el apoyo del rover de origen chino Zhurong, quien aterrizó en Marte, en 2021, dentro de la zona conocida como Utopia Planitia, ubicado en el hemisferio norte del cuarto planeta del Sistema Solar.

El rover se mantuvo en funcionamiento cerca de un año, entre mayo de 2021 y mayo de 2022, período en donde recorrió poco menos de 2 kilómetros en perpendicular en una zona escarpada que pudo haber sido una costa hace más de 4 mil millones de años.

Las características de la atmósfera de Marte hace que el polvo de este planeta se levante de manera peculiar. Crédito: Shutterstock

Marte: un planeta de océanos

Según lo mencionado en el estudio, publicado en el medio Proceedings of the National Academy of Sciences, el rover usó un radar de penetración terrestre para sondear hasta 80 metros por debajo de la superficie.

Durante los sondeos capturados, se revelaron diversas capas gruesas, apuntando hacia supuesta costa, en un ángulo de unos 15 grados, muy similares a los depósitos de playa que existen en la Tierra. Para determinar la exactitud de este tipo de sedimentos, se llevaron a cabo pruebas que revelaron su poca similitud con las dunas arrastradas por el viento en otras partes de Marte.

No parecen ni dunas de arena, ni cráteres de impacto, ni flujos de lava. Fue entonces cuando empezamos a pensar en los océanos. La orientación y pendiente de estas formaciones es similar a la que habría tenido una antigua línea de costa durante un largo período de tiempo” Michael Manga – Participante de la investigación

Por lo anterior, el equipo a cargo de la investigación reveló que este océano pudo haberse formado hace poco menos de 4 mil millones de años a causa de inundaciones, para luego congelarse y desaparecer gradualmente hace unos 3,400 millones de años. De acuerdo con Hai Lui, uno de los líderes de la investigación, esto demostraría que Marte fue habitable hace mucho tiempo.

Una imagen proporcionada por NASA muestra la sombre del Opportunity cerca del cráter Endeavour, en la superficie de Marte. Crédito: AP

Las costas son lugares excelentes para buscar evidencia de vida pasada. Se cree que la vida más temporada en la Tierra comenzó en lugares como este, cerca de la interfaz entre el aire y las aguas poco profundas” Hai Lui – Participante de la investigación

Las recientes investigaciones refuerzan la primera postulación sobre la existencia de agua en Marte, la cual se originó a partir de las imágenes tomadas por la sonda Viking en 1970, en donde se logró ver una línea de costa alrededor de una gran parte del hemisferio norte de Marte.

