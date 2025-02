Dmitry Bivol abre las puertas a una revancha contra Canelo Álvarez: “Es una opción”

El 7 de mayo de 2022 el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez sufrió apenas su segunda derrota en su carrera ante Dmitry Bivol por decisión unánime en 12 rounds. Luego de esta caída el tapatío estuvo insistente varios años para una revancha, la cual el ruso no llegó a aceptar.

Sin embargo las cosas parecen haber cambiado para Bivol. Pues recientemente dejó las puertas abiertas para una revancha contra Canelo Álvarez luego de sufrir su primera derrota en su carrera ante Artur Beterbiev.

Bivol perdió por decisión mayoritaria ante Beterbiev en octubre de 2024. Crédito: John Locher | AP

Actualmente Bivol es el campeón indiscutido del peso semipesado (175 libras) y parece que más allá de intentar unificar sus cinturones ante David Benavídez (campeón interino de la categoría), su nueva prioridad sería enfrentar a Canelo.

Y es que el propio boxeador ruso expresó recientemente en una entrevista para Boxing News su interés en una revancha ante Canelo. Dejando la puerta abierta a un enfrentamiento que el propio mexicano lleva buscando meses.

“Sí, podría bajar a 168, pero tal vez podría subir, no me gustaría poner tanta presión a mi cuerpo. No sé qué haya en peso crucero, pero en Supermedio todos los cinturones están con Canelo, es una opción, pero no sé”, fueron sus palabras de Bivol.

Canelo unificará cinturones con William Scull el próximo 3 de mayo en Arabia Saudita como parte de su reciente contrato con Riyadh Season. De resultar ganador y coordinar una eventual pelea ante Dmitry Bivol, sería una electrizante pelea entre boxeadores indiscutidos en sus prespectivas categorías.

