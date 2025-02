Eva Longoria recorrerá España en su nuevo programa de televisión

Hace casi un año se informó que Eva Longoria se había mudado definitivamente a Marbella, España, donde tiene una impresionante mansión que ha presumido en varias ocasiones.

La mudanza tuvo varias razones y una de ellas ha sido su nuevo proyecto profesional: un programa de televisión que será transmitido por CNN y que fue producido por Hyphenate Media Group, una empresa productora que pertenece a la misma Longoria y a la escritora y ejecutiva de medios Cris Abrego.

En ‘Searching for Spain’ la reconocida actriz recorrerá varias ciudades de España para conocer su gastronomía y reconectar con sus raíces.

“La rica cultura de España, su gente apasionada y su cocina atrevida y diversa me han cautivado desde que tengo memoria, especialmente sabiendo que uno de mis antepasados mexicano-estadounidenses tiene raíces profundas en este extraordinario país”, dice Longoria en un comunicado de prensa compartido por CNN.

La primera temporada se estrenará el próximo 27 de abril. Visitará Madrid, Barcelona, San Sebastián, Galicia, Andalucía, Asturias y Marbella. Se dice que el episodio en Marbella será especial por tratarse de la ciudad en donde vive, se encargará de organizar un banquete y abrir las puertas de su hogar a las cámaras de televisión.

No es de extrañar que Longoria quiera disfrutar mucho de su casa en Marbella, pues hace un tiempo confesó a la revista ‘Hello!’ que buscó durante cinco años el lugar perfecto.

‘Searching for Spain’ pasa a ser parte de un concepto que CNN ha desarrollado en otros países, pues ya existe Searching for Italy’ (2021) y Searching for Mexico’ (2023).

