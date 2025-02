Gabriel Soto aclara que no es amigo de su exnovia Irina Baeva

El actor mexicano Gabriel Soto se refirió a su ruptura con la actriz rusa Irina Baeva, quien actualmente tiene una relación con el empresario Giovanni Medina. La ruptura de Soto y Baeva causó mucha polémica en 2024 debido a las declaraciones posteriores de ambos.

Actualmente Soto se encuentra filmando la telenovela ‘Monteverde’. Mientras grababa en una de las locaciones, Soto respondió algunas preguntas de la prensa pero se negó a ahondar en más detalles sobre su ruptura con Irina Baeva. Sin embargo, confirmó que actualmente no tiene ninguna amistad con la modelo, con quien tuvo una relación de seis años e incluso estuvieron comprometidos.

El actor aseguró que en su momento habló lo necesario sobre este tema y no planea seguir ahondando en este asunto.

“Ya hablé lo que tenía que hablar. Dije lo que tenía que decir. Creo que ya no tiene caso seguir ahondando en eso. Nada [no hay amistad]. No, no, no”, dijo el actor,

Asimismo el actor aclaró que dejó atrás esta etapa de su vida y pretende seguir adelante. “De terceras personas ya no voy a hablar. Ya todo está cerrado, no el capítulo, el libro ya está cerrado”.

Gabriel Soto dijo que durante este tiempo ha tomado terapia y ha trabajado en sí mismo con resultados que lo llenan de satisfacción.

“He tomado terapia psicológica, esotéricas, espirituales, holísticas, retiros. He estado haciendo un trabajo muy completo. Le llamo el triángulo de la vida: mente, cuerpo y espíritu, hay que estar conectados”.

El artista dijo que actualmente está en un buen momento en su vida y que su difícil ruptura lo ayudó a salir adelante.

“Mejor que nunca. Creo que toda depresión, toda caída, toda problemática, toda ruptura, todo caos siempre te ayuda a reestructurarte, a reinventarse, a reconectarte y a salir adelante. Cuando estás allá abajo en el hoyo no hay otro camino más que arriba”, comentó.

Al igual que Gabriel Soto, Giovanni Medina, actual novio de Irina Baeva, no planea hablar públicamente de sus asuntos personales. El empresario aseguró que prefiere mantener su relación con la actriz rusa bajo total hermetismo.

“El Presidente (mexicano Benito) Juárez decía entre otras cosas que ‘El respeto al derecho ajeno es La Paz’ y aprovecho este importante espacio para pedir a mis amigos reporteras y reporteros de espectáculos respeto a mi decisión de mantener mi vida personal en el hermetismo que el derecho y la ley vigente en mi país me da oportunidad”, dijo el empresario a People En Español.

Sigue leyendo:

Cecilia Galliano dice que Gabriel Soto es “demasiado tóxico”

Laura Bozzo perdió la batalla legal contra Gabriel Soto e Irina Baeva

Gabriel Soto admite que se casó con Irina Baeva en una boda espiritual