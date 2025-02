Por qué Denzel Washington se fue de los Premios Oscar en 1988: “Fui a buscar los abrigos”

En la víspera de los Premios Oscar siempre merece la pena rememorar anécdotas curiosas sobre la ceremonia, especialmente cuando son graciosas. Algunos quizás se quedaron con el ‘slap’ de Will Smith a Chris Rock, que pudo verse en vivo, pero hay otras que no fueron captadas por la televisión, como fue el caso de Denzel Washington durante la premiación de 1988.

En una entrevista que ofreció a otro gran actor y comediante, Jamie Foxx, Washington reveló que en los Premios Oscar de aquel año decidió marcharse del Shrine Auditorium de Los Ángeles, pese a estar nominado a Mejor Actor de Reparto. La razón: Sean Connery.

¿Por qué Denzel Washington se fue de los Premios Oscar en 1988?

Ambos artistas estaban nominados en la misma categoría. Denzel Washington por su papel de “Steve Biko” en la película Cry Freedom, y Sean Connery por interpretar a “Jim Malone” en The Untouchables, sin embargo, el actor de 70 años se dio cuenta de que no tenía opciones para ganar.

“El salió a presentar un premio y obtuvo una ovación de pie por tres minutos. ¡Por presentar un premio! (…) Yo fui a buscar los abrigos”, contó a Jamie Foxx, que no pudo contener la risa. “Sé que no voy a ganar esta noche”, añadió.

Sin embargo, Washington no quería irse con las manos vacías. “Mientras me estoy yendo, veo en el fondo donde están preparando la comida, la cena lista para la post fiesta, el ‘Governors Ball’. Veo una bandeja grande y dije: ‘me voy de aquí con algo’ (…) ‘vengo de los barrios, me voy de aquí con algo'”, dijo el actor, desatando nuevamente la risas.

Por supuesto, se trata de un chiste del actor nacido en Mount Vernon, Nueva York, quien finalmente se quedó en la gala para ver la indiscutible victoria de su colega.

Cabe destacar que Sean Connery, nacido en Edimburgo (Escocia), sí se llevó el Oscar a Mejor Actor de Reparto. El legendario actor y productor, que además encarnó al agente secreto James Bond durante seis películas, falleció en 2020 a la edad de 90 años.

Y aunque en 1988 Denzel Washington se fue sin la estatuilla, dos años después ganaría en la categoría Mejor Actor de Reparto, gracias a su participación en la bélica y dramática película Glory.

Más tarde, en 2002, volvería a ganar en los premios de la Academia, pero esta vez como Mejor Actor, luego de su magistral actuación como antagonista en la película Training Day.

Washington ha estado nominado al Oscar en 10 oportunidades, consiguiendo la estatuilla en esas dos ediciones. Su última nominación fue en 2022, como Mejor Actor, por su papel en The Tragedy of Macbeth.

Este domingo 2 de marzo se celebra la 97° premiación de los Oscar, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La gala comienza a las 7:00 pm (ET) y culminará a las 10:00 pm.