Real Madrid vs Real Sociedad en vivo: hora y canal del partido por la Copa del Rey en Estados Unidos

Este miércoles se llevará a cabo el segundo partido de las semifinales de la Copa del Rey que será protagonizado por el Real Madrid y la Real Sociedad, equipos que buscarán sumar una valiosa victoria para irse con ventaja al duelo de vuelta y aspirar a la clasificación a la gran final de esta competencia.

El cuadro merengue llega en un momento bastante positivo al ubicarse en la segunda posición de la tabla de clasificación de LaLiga con un total de 51 puntos y parte como gran favorito para quedarse con este encuentro; por su parte la Real Sociedad llega con 34 puntos y ubicándose en la novena casilla.

Durante el último entrenamiento de la casa merengue realizado este martes no estuvo presente Kylian Mbappé, quien recientemente fue operado de una muela, mientras que Courtois entrenó desde el gimnasio; asimismo el equipo todavía tiene a los lesionados Carvajal y Militao, por lo que Carlo Ancelotti tendrá que elegir bien sus piezas para este encuentro.

“Mbappé viaja. Tuvo un problema con el diente y no pudo entrenar. Todos los que viajan tienen posibilidades. También Endrick. Valverde podría volver al lateral derecho. Hay que ver que tipo de alineación hago. No lo voy a pensar, ya lo he pensado, pero no lo voy a decir”, expresó el estratega italiano sobre la posible alineación del francés, el brasileño y el uruguayo.

De igual manera habló sobre las críticas que ha venido recibiendo al mantenerse como entrenador del Real Madrid por su edad; aunque sostuvo que se trata de mayor experiencia y veteranía.

“Es un problema de veteranía. Los veteranos somos como los abuelos que a veces te cansan de estar hablando todos los días. Hay gente que esta cansada de ver mi cara todos los días. Lo entiendo, pero el abuelo, el veterano… Yo me considero un niño, tengo el entusiasmo de un niño. Solo la edad me condena. La experiencia no la pueden tener los jóvenes, solo te lo da el tiempo. No es la única cosa. También el conocimiento. Pero después de 40 años de fútbol, algo entiendo”, concluyó.

Este partido se llevará a cabo en el Reale Arena de Anoeta a partir de las 15:30 horas en el Este de los Estados Unidos y se transmitirá a través de DIRECTV Sports.

