Comisionado residente teme que DHS recorte fondos para desastres en Puerto Rico a través de FEMA

Nueva York – El comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández Rivera, dijo que teme que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recorte fondos al territorio para la respuesta y preparación ante emergencias como desastres naturales que son canalizados a través de FEMA (Agencia Federal para Manejo de Emergencias).

En un mensaje en la primera sesión legislativa del Comité de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes, Hernández Rivera se expresó sobre los supuestos intentos de la Administración Trump y de republicanos en el Congreso de limitar el financiamiento en la isla.

“Nuestro miedo no es hipotético. Nuestro miedo es real. Si un huracán golpeara mañana, ¿estarían nuestros sistemas de respuesta a emergencias completamente operativos? Si otro terremoto sacudiera nuestra isla, ¿tendrán los hospitales la energía para mantener a las personas con vida? Ahora mismo, debido a la congelación imprudente de fondos por parte de la administración, la respuesta no está clara. Y eso es inaceptable”, planteó Hernández Rivera.

El comisionado, presidente del Partido Popular Democrático (PPD) en Puerto Rico, argumentó que, ante la realidad de que el archipiélago está expuesto constantemente a fenómenos naturales como los mencionados, es esencial que el gobierno federal mantenga el flujo de dinero en esa dirección.

“Por semanas, la administración federal ha obstruido el financiamiento del Congreso—financiamiento del que nuestras comunidades, nuestros socorristas, y nuestros sistemas de manejo de emergencias dependen. Eso no es teatro político; es un ataque directo a la seguridad pública y nacional, y en ningún lugar está más claro que en Puerto Rico. Nosotros sabemos la realidad: Puerto Rico enfrenta inestabilidad económica como resultado de huracanes, terremotos y fallas de la red eléctrica. Hemos visto como una y otra vez el retraso de ayuda federal significa devastación para familias que no pueden esperar que se arreglen las disfunciones en Washington”, expuso el comisionado, quien puede presentar legislación más no votar en el pleno de la Cámara debido a la condición territorial de Puerto Rico.

Hernández Rivera añadió que, el mes pasado, se reunió con oficiales de FEMA en la isla para discutir cómo los fondos federales apoyan la preparación ante emergencias, la recuperación por desastre y el desarrollo de infraestructura.

De paso, el funcionario pidió a sus colegas apoyar la Resolución 114 presentada por el representante de Mississippi, Bennie Thompson, para que el DHS suministrara a la Cámara de Representantes información sobre las políticas y actividades relacionadas con preparación doméstica y respuesta colectiva al terrorismo, así como el impacto de suspender fondos del DHS.

Thompson es el miembro demócrata de más alto rango en el comité.

La resolución no pasó el cedazo del comité por el voto en contra de los republicanos.

FEMA forma parte del DHS. En ese sentido es la oficina responsable de “preparar a los gobiernos estatales y locales para prevenir, proteger, responder y recuperarse de incidentes de terrorismo y otras catástrofes”.

A principios de este mes, Hernández Rivera junto a los también demócratas boricuas Ritchie Torres y Darren Soto, de Nueva York y Florida, respectivamente, le enviaron una carta al presidente Donald Trump para solicitar que declare una emergencia energética en la isla.

En la misiva, con fecha del 6 de febrero, los congresistas destacaron el impacto del apagón del pasado 31 de diciembre a poco para la despedida de año que dejó a todo el país a oscuras.

“Los recientes eventos nuevamente traen a la luz la necesidad de una acción urgente y pasos inmediatos a corto plazo para mitigar la crisis en la red eléctrica en Puerto Rico. El 31 de diciembre de 2024 un apagón masivo dejó a Puerto Rico sin electricidad creando una reacción en cadena que afectó todos los activos de generación y subrayó la continua vulnerabilidad de nuestra red eléctrica”, lee el documento.

Señalan como necesario un acercamiento más práctico y expedito para estabilizar la red eléctrica en vista del lento proceso de reconstrucción con fondos federale.

“El acercamiento actual bajo los planes y programas de recuperación federal existentes- particularmente esos enfocados en la infraestructura a largo plazo- no han sido suficientes para atender los retos inmediatos que enfrentamos. Puerto Rico necesita un acercamiento expedito y práctico para estabilizar la red a corto plazo y construir la resiliencia necesaria para resistir futuros desastres naturales e interrupciones inesperadas”, señalaron.

En esa dirección, los legisladores hicieron referencia al llamado de la gobernadora Jenniffer González sobre la necesidad de proveer mayor capacidad de generación.

La funcionaria también había enviado una carta, pero al presidente anterior, Joe Biden, pidiendo una declaración de emergencia.

Hasta el momento, no ha trascendido públicamente que la Administración Trump esté reteniendo fondos de FEMA dirigidos a la reconstrucción de Puerto Rico.

Sin embargo, bajo su primer mandato, el republicano aguantó parte de los fondos federales para recuperación por desastres y actividades de mitigación.

En un reporte de abril del 2021 publicado por la Oficina del Inspector General del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD) se confirma que la Administración Trump aguantó, en el 2019, unos $20,000 millones de dólares de esa agencia para Puerto Rico. El informe además señala las restricciones adicionales impuestas para aumentar las obligaciones, así como la designación de un monitor financiero federal para supervisar la ayuda.

Hace, aproximadamente, una semana, medios en EE.UU. reseñaron que más de una docena de programas del HUD se verían afectados con el recorte de posiciones en la agencia, que sumarían unas 4,000.



El reporte de Associated Press señala que en la Oficina de Planificación y Desarrollo Comunitario de HUD la intención del gobierno de Trump es reducir el personal en un 84%. Esa oficina es clave en la administración de fondos para la reparación de hogares y otra infraestructura impactada por desastres naturales tanto en estados como en territorios como Puerto Rico.

Entre otros programas, maneja el de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG) dirigido a desarrollar comunidades urbanas mediante la provisión de viviendas dignas y un entorno de vida adecuado, particularmente a personas de ingresos bajos y moderados.

CDBG es uno de los programas del que se beneficia Puerto Rico.

En respuesta a la filtración de los documentos sobre los planes de recortes, la portavoz de HUD, Kasey Lovett, indicó que la información no es final y que se evalúa la dotación de personal en toda la agencia.

Hispanic Federation informó, en días recientes, que el desembolso de fondos para paneles solares en techos en instalaciones de salud en Puerto Rico que eran administrados por el Departamento de Energía federal (DOE) a través del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF) fueron paralizados.

Por otra parte, las órdenes ejecutivas firmadas por Trump al inicio de su mandato ponen trabas al desembolso de fondos para proyectos de energía renovable e infraestructura pública que habían sido asignados bajo las leyes de Reducción de Inflación (IRA) e Infraestructura y Empleos (IIJA) que impactan al territorio.

Trump tampoco ha descartado desmantelar FEMA, ya que, a su juicio, ha asumido una “desastrosa” respuesta ante emergencias como huracanes.

“Firmaré una orden ejecutiva para comenzar el proceso de reformar y reorganizar fundamentalmente FEMA, o tal vez eliminar FEMA. Sinceramente, creo que FEMA no es eficiente”, declaró Trump el mes pasado al hacer referencia al manejo del huracán Helene en Carolina del Norte.

