Adamari López muestra el rincón secreto para dormir que tiene en su casa

Adamari López, presentadora boricua de televisión, compartió en su cuenta en Facebook un video en el que mostró el inusual lugar de su casa en el que hace siestas.

La conductora de Desiguales afirmó en el audiovisual que su lugar favorito para dormir brevemente son las sillas de la barra: “Ustedes no saben las veces que yo me acuesto aquí a descansar, me entra un sueño y no me gusta irme al cuarto porque yo digo que el cuarto se usa solamente para dormir”.

Además de esto, comentó: “Esto es un sueñito que me dura 15, 20 minutitos, puedo sentir que me repongo. Muchas veces, cuando llego cansada me acuesto aquí o me acuesto después de almorzar que entra como esa pesadez”.

El rincón secreto en el que duerme Adamari López

Dijo que en ocasiones se pone tan cómoda que hasta busca una sábana para hacer mejor la siesta. “A veces traigo almohadas para algo chiquito, 15, 20 minuticos, ¿ustedes hacen eso o yo soy la única loca?”, preguntó.

En la descripción del video, Adamari López también comentó: “Mi gente linda, tengo que confesarles algo…Mi lugar favorito para descansar y tomar mi siesta de la tarde no es el cuarto, como muchos supondrán. A veces los rincones menos esperados se vuelven los más acogedores. ¿Ustedes también tienen un lugar en casa que usan para algo totalmente distinto a lo que debería? ¡Los leo!”.

El público de la boricua reaccionó con mensajes como: “Qué rico descanso, saludos”, “Te comprendo, igual yo, pero en el sofá de la sala”, “Yo soy así jajaja 15 minutos y como si fuera horas”, “Eso es bueno, dormir donde uno se relaje”, “El sofá, con mi perro”.

Otros escribieron: “El famoso power nap. Super secreto de la eterna juventud. Yo lo hago a veces al pie de mi cama pero trasversal… Donde uno pone los pies para dormir. Me recuerda mi época de adolescente cuando llegaba del cole y mi mamá estaba acostada, pero vestida, hablando con mi tía por el land line de la casa y yo escuchando los chismes y me quedaba dormida super profunda hasta despertar y darme cuenta que mi mamá ya no estaba y yo me perdí el cuento”.

