Carlos Adyan dice que Luca se convirtió en “otro borrego” en La Casa de los Famosos All-Stars

Carlos Adyan consideró que Luca tomó una mala decisión al sumarse al team liderado por Lupillo Rivera en el reality show La Casa de los Famosos All-Stars, de la cadena de televisión Telemundo.

En su cuenta en X, el presentador puertorriqueño de televisión comentó: “Tan bien que iba Luca… ya para mí es otro borrego”.

Opinó que el modelo italiano debió continuar con su estrategia en solitario, sobre todo luego de haber hecho muy buenos posicionamientos en el programa de telerrealidad. Sin embargo, ahora se le ha visto con total apoyo a Charquito, el equipo que armó Lupillo Rivera.

Los usuarios han reaccionado a estas declaraciones del conductor de En Casa con Telemundo, algunos para apoyarlo y otros con mensajes en contra.

Reaccionan a comentario de Carlos Adyan

Entre los comentarios que se han leído están: “Borregos todos los que repetís hasta la saciedad, la palabra borrego solo porque alguien lo dijo, pero en verdad no tenéis argumentos para mantenerlo. Luca no sigue a nadie, pasa tiempo con quien le apetece, nomina a quien quiere y le da igual lo que opine el resto, ¿eso es de borrego?”.

Otros afirmaron: “Y quién no es borrego ahí.. hasta Mane es la borrega de de Adame, caramelo y el rey son borregos se Niurka y fuego los borregos número 1 de Nacho.. y si ser borrego me asegura una semana más lo soy”, “Me cayó bien las primeras dos semanas ahora como que ya no jajajaja siento que está más apagado y ahora que está con Aleska ya no lo quiero así que next”.

Para muchos, Luca debería cuidar muy bien con quién comparte dentro de la casa, pues esta competencia es sin duda una carrera de resistencia y coherencia y aquellos a los que el público ve que no son consecuentes con el juego pueden castigar si caen nominados.

Esta semana, el italiano se ha visto más cercano a Aleska Génesis, algo que no ha gustado tanto a la audiencia de La Casa de los Famosos All-Stars.

