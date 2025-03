Prospecto de Yankees Spencer Jones no es opción para reemplazar al lesionado Giancarlo Stanton

La lesión en ambos codos del slugger de New York Yankees, Giancarlo Stanton, tiene al equipo sin saber quien podría asumir su puesto de cara al Opening Day, pero si hay algo cierto es que no será el cotizado prospecto de la granja de los Mulos, Spencer Jones.

Según explicó el periodista de New York Post, Jon Heyman, en los planes de los Yankees no está cubrir la lesión de Stanton con la proyección de Jones. De acuerdo a los argumentos expuestos por el panelista, aún no es tiempo para que el prospecto número uno del Bronx tenga rol a tiempo completo debido a cambios en su mecánica de bateo.

“El muy respetado prospecto de los Yankees, Spencer Jones, con su gran combinación de velocidad y potencia, aún no es un candidato para formar parte del equipo. Es un jugador a largo plazo y que renovó su swing, así que todavía se le considera en desarrollo”, explicó, dando a entender que no es una opción para reemplazar al máximo jonronero en activo de las Grandes Ligas.

Sin embargo, también quedó claro que el día a día no figura en los planes de Yankees, especialmente luego que se rumorara que con la lesión de Stanton podía asumir la titularidad en el jardín central mientras que Cody Bellinger cubriría la primera base y cualquier otro pelotero cerrar como bateador designado.

En cuanto a la lesión de Stanton, se cree que sufre de tendinitis en ambas articulaciones y viajó a Nueva York para resolver asuntos personales.

Será decisión de Aaron Boone el reemplazante de Stanton como DH. Pero es posible que la posición como bateador designado se podría repartir entre el también novato Ben Rice, el jardinero Trent Grisham o incluso el experimentado DJ LeMahieu en caso que no sea titular en la tercera almohadilla.

Sigue leyendo: