ICE detuvo a madre y hermano de joven con cáncer en California: “Mi salud corre un alto riesgo”

La vida de Xitlali Tejeda, una joven hispana de 21 años, quien lucha contra el cáncer en los huesos, dio un dramático giro luego de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a su madre y a su hermano en California.

La detención dejó a la joven sin el apoyo esencial de su familia en medio de su tratamiento médico.

El arresto ocurrió a las afueras de la vivienda familiar, donde agentes de ICE detuvieron a Yolanda, la madre de la joven, junto con su hijo Jonathan. Miembros de la familia grabaron el momento y exigieron a los agentes que mostraran una orden judicial, pero aseguran que no recibieron respuesta.

“Cuando estoy en quimioterapia me siento muy mal, apenas puedo despertar. Mi mamá me ayuda, me baña, me cambia, me hace mi comida”, expresó Xitlali a Telemundo.

Jonathan, quien también fue detenido, cumplió una condena hace más de una década y, según su familia, reconstruyó su vida desde entonces. A pesar de ello, lo arrestaron en el mismo operativo, dejando aún más vulnerable a su hermana enferma.

Un abogado explicó a la cadena de noticias que, en ciertos casos, ICE puede otorgar un perdón que le permita a la madre luchar su caso en la corte y evitar la deportación. Hasta el momento no ha habido una respuesta oficial por parte de las autoridades migratorias sobre la situación de Yolanda y su hijo.

En una campaña de GoFundMe en la que recauda fondos para enfrentar los gastos legales para la defensa de sus familiares, la joven, que tiene un osteosarcoma de alto grado que la dejó en silla de ruedas, dio otros detalles del procedimiento de los agentes y de su situación.

Foto de los detenidos compartida por Xitlali Tejeda en la campaña de GoFundMe

“Mi mamá, que estaba demasiado asustada para hablar, fue detenida porque los agentes de ICE pensaron que no estaba cooperando. Ella ejerció su derecho de la quinta enmienda y ellos se ofendieron, se pusieron agresivos y la esposaron. Mi hermano mayor luego vino a ayudarla y luego lo detuvieron a la fuerza también”, señaló.

“Mi madre es mi cuidadora principal, me lleva a todos mis tratamientos, y mi hermano mayor nos mantiene económicamente. Sin ellos, no tengo ningún apoyo. Con la posibilidad de que los deporten, mi salud corre un alto riesgo. Solicito todo el apoyo que la comunidad pueda ofrecer para poder pagar un abogado”, agregó Xitlali.

