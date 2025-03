Lamine Yamal sobre comparaciones con Messi: “No pienso en si tengo más o menos que otro jugador”

Lamine Yamal, joven extremo del FC Barcelona, dio su punto de vista sobre las constantes comparaciones con Lionel Messi, asegurando que no quiere medir su rendimiento frente al de otros jugadores.

“No pienso en si tengo más o menos que otro jugador. La clave está en enfocarse en uno mismo, en aportar al equipo y mejorar constantemente. No presto demasiada atención a las estadísticas, juego para disfrutar, para que la afición disfrute y, por supuesto, para ganar. No me comparo con nadie”, comentó Yamal en una entrevista con UEFA.

El atacante de 17 años también reconoció que su participación en la pasada Eurocopa marcó un punto de inflexión en su carrera. “Antes me veía más como un niño, pero tras ganar la Eurocopa todo cambió. Ahora tengo más confianza, ya no me siento como un juvenil. Ganar un título te hace dar un paso adelante y eso se nota en el campo”, explicó.

Esta evolución se ha reflejado en su desempeño con el Barcelona. “Me siento más seguro y hago cosas que antes no intentaba. Antes jugaba de forma más simple, tomaba decisiones según el momento. Ahora disfruto más, me inspiro en mi propio juego y me permito improvisar cuando lo creo necesario”, agregó.

Además, Yamal elogió a su entrenador, Hansi Flick, destacando su cercanía y capacidad de comunicación. “Es una persona muy amable, con la que puedes hablar de cualquier cosa. Siempre pregunta cómo estás y enseña mucho. He aprendido bastante con él. Es estricto, pero también sabe lo que necesita cada jugador en cada momento”, comentó.

Sobre el estilo de trabajo del técnico alemán, reveló que le exige disciplina en defensa, pero le da libertad en ataque. “Cuando se trata de tareas defensivas, sí que me pide que cumpla ciertas funciones, pero en el ataque me deja jugar con libertad. Solo me dice que disfrute y que me exprese en el campo. Esa confianza es clave para nosotros”, señaló.

Por otro lado, el joven talento admitió que la fama ha transformado su vida, especialmente en su día a día con su familia. “Ahora es difícil salir a la calle sin ser reconocido. A veces es complicado, pero también es algo que me llena de orgullo”, confesó.

