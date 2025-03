Vinícius Jr. dice no a Arabia Saudita: “Estoy aquí para seguir la historia”

El extremo del Real Madrid, Vinícius Jr., negó este lunes de una vez por todas salir del equipo tras los rumores de la millonaria oferta que quieren hacer equipos de Arabia Saudita por el atacante brasileño.

En declaraciones previas al duelo que mantendrán este martes el Real Madrid frente al Atlético de Madrid por los octavos de final de la UEFA Champions League, Vinícius Jr. dijo que espera continuar en el club y seguir haciendo historia, por lo que espera renovar su vínculo contractual cuanto antes para convertirse en leyenda.

“Estoy muy tranquilo porque tengo contrato hasta 2027 y ojalá podamos renovar mi contrato cuanto antes porque soy feliz aquí”, dijo el integrante de la selección de Brasil.

La propuesta de $1,040 millones de dólares en cinco años de contrato en Arabia Saudita, que ya ha intentado en dos ocasiones en los seis últimos meses fichar al delantero brasileño para la próxima temporada, no será aceptada por el goleador.

“Cumplo mi sueño de jugar con los mejores jugadores del mundo, con el mejor Mister (Carlo Ancelotti) y presidente (Florentino Pérez), con la mejor afición. Todo el mundo me quiere y no podía estar en mejor sitio que el Real Madrid“, añadió.

Según el argumento ante los medios Vinícius aseguró que el Real Madrid cuenta con los mejores jugadores, directivos y que no hay mejor sitio que el equipo 15 veces ganador de la Copa de Europa.

“Estoy aquí para seguir la historia, devolver todo lo que este club me ha dado, lo que me ha dado el presidente”, afirmó con agradecimiento especial hacia Pérez.

“Ojalá pueda seguir marcando más goles, cumpliendo más partidos con esta camiseta porque mi sueño de niño era llegar hasta aquí. Ahora ya tengo una historia, me la he ganado y he entrado en la del club, que es muy complicado, como antes hicieron muchas leyendas. Quiero ser como ellos”, sentenció.

