Adams comienza lucha contra Cuomo: “Debemos salvarnos de él”

Este inicio de semana resultó bastante movido en la carrera por la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York. Y en su primer golpe fuerte hacia su antiguo compañero de partido, el alcalde Eric Adams arremetió duramente contra el ex gobernador Andrew Cuomo, quien el sábado anunció su intención de querer desbancar a Adams en los comicios de este 2025, advirtiendo que él es el indicado para “salvar” a la Gran Manzana.

Durante una conferencia de prensa que tuvo lugar en la sede de la Alcaldía, el actual burgomaestre no quiso entrar en ataques desplayados hacia su contendor directo en las elecciones, donde Cuomo figura a la delantera, con más de 38%, según las encuestas.

“Creo que debemos salvarnos de él, pero no puedo hacer campaña desde este lugar. Así que, tenemos algo claro. Si nos remontamos al año 2020 y vemos lo que estaba sucediendo en esta ciudad en 2020 y vemos dónde estamos ahora. La delincuencia estaba por las nubes”, dijo el Alcalde, tras negar las acusaciones de Cuomo en el sentido de que la Gran Manzana está peor ahora bajo el mandato de Adams.

El burgomaestre fue más allá y señaló al ex gobernador por el impacto que han tenido en los cinco condados varias piezas de ley firmadas en Albany durante su mandato e insistió en que él prefiere mostrar resultados con sus acciones.

“Se aprobaron muchas leyes que tuvieron un gran impacto en nuestra seguridad pública, pero a pesar de eso, miremos lo que pudimos lograr. Y estamos mirando hacia adelante. Vamos a hacer campaña con base en nuestro historial, pero mi consejo es estricto. Eric, ocúpate de tu trabajo aquí, y nos veremos en la campaña electoral cuando llegue el momento de abordar otros temas”, dijo el jefe de la Gran Manzana, quien sin embargo no criticó el derecho que tiene su contendor de lanzarse a la contienda.

“Sabíamos que él tenía un deseo y quería volver. Y la gente también tiene derecho a hacerlo. Ser alcalde significa que si la gente no quiere competir para ser el alcalde de la ciudad más grande del mundo, algo anda mal. Y entonces no hay nada malo con nueve candidatos. Habrá gente que entrará, habrá gente que se retirará (…) y al final sólo habrá una persona que surja como alcalde, y la gente de la ciudad tomará la decisión”, manifestó el líder demócrata.

El Alcalde neoyorquino, quien el miércoles acudirá al Congreso a una audiencia donde se analizará el impacto de las ciudades santuario, como Nueva York, en la seguridad nacional, también aseguró estar listo para cumplir con esa diligencia. Sin tapujos, dejó ver una vez más que es de los que considera que las protecciones de Ciudad Santuario que evitan que autoridades locales colaboren con autoridades de Inmigración y entidades federales deben revisarse cuando se trata de inmigrantes acusados de delitos serios y violentos.

“Voy a hacer (en el Congreso) lo que siempre he hecho, ser sincero y honesto. He estado al otro lado de las personas que dan testimonio, y he estado dando testimonios. Así que conozco muy bien esa interacción. Y el objetivo es ser muy honesto y sincero”, dijo Adams sobre cómo abordará el tema en el organismo legislativo federal.

“Ahora bien, hay quienes van a tener sus propias opiniones sobre ambos lados de la cuestión. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es ser honesto, directo y veraz y dar mi observación personal sobre lo que estamos haciendo aquí y por qué hacemos lo que hacemos. Sólo espero que podamos tener una conversación muy civilizada sobre un tema muy complejo que muchas ciudades han heredado”, mencionó.

Adams se refirió a la oleada de migrantes que llegaron a la Gran Manzana desde la primavera del 2022 y dijo que considera que “es injusto que las ciudades hereden problemas nacionales”. Al mismo tiempo elogió las labores que la administración Trump está haciendo en la frontera para ayudar a desacelerar la llegada de migrantes en masa y el trabajo de la migra.

“Dejemos que hagan su trabajo y nos lo harán saber. La frontera sur, felicitaciones al secretario de Seguridad Nacional. Felicidades al ICE, el zar de la frontera, debería decir. Felicidades a lo que pedí antes de las elecciones, debería decir. Las cifras son demoledoras, creo que han bajado un 90%. Estamos viendo un impacto real aquí en la ciudad”, dijo Adams.

“Estamos viendo la cantidad de personas que se están mudando y, por lo tanto, las cosas que pedí el año pasado, estoy viendo esos resultados. Por eso estoy satisfecho con la acción del secretario de Seguridad Nacional. Estoy satisfecho con la acción del zar de la frontera. Necesitamos proteger nuestras fronteras. Necesitamos abordar la inmigración”, agregó.

“No hay dignidad en permitir que las personas ingresen al país sin un lugar a donde ir, sin patrocinio, sin poder trabajar. Y el costo se transmite a los trabajadores de la ciudad, las ciudades y sus ciudadanos. Me quito el sombrero. Me alegra que estemos obteniendo resultados en nuestra frontera sur. Y deberíamos obtenerlos también en la frontera norte”, recalcó Adams.

Por otro lado, al final del día, el Defensor del Pueblo Jumaane Williams, aremetió contra el alcalde por asegurar que había una “mentalidad de turba de linchadores” que impulsaba las críticas contra él y su administración.

“Durante muchos años, el alcalde Adams ha utilizado su identidad como escudo contra cualquier crítica y como espada para dañar a los neoyorquinos, especialmente a los que se parecen a él. La doble moral racial es reales, pero el alcalde es muy consciente y debería reconocer que las palabras tienen diferentes significados según el contexto”, dijo Williams.

“Aquellos de nosotros con buena conciencia hemos tratado de andar con cuidado en este tema, una posición de la que el alcalde abusa conscientemente. Ahora está claro que, si bien es incómodo decirlo, debe hacerse explícito”, afirmó el Defensor. “El segundo alcalde negro en nuestra historia está deshaciendo activamente las décadas de progreso que se necesitaron para elegir incluso al primero. Es profundamente irrespetuoso tanto para los líderes que trabajaron para traernos hasta aquí como para las personas que esperan llevarnos hacia adelante”.