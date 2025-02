Se calienta panorama electoral en lucha por la Alcaldía de NY con posible entrada de Cuomo

En un ruedo de batalla intenso se ha convertido la carrera por la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York para el período que comenzará el 1 de enero del 2026, y esta semana que culmina, resultó bastante movida dentro del ring político.

Señalamientos, fanfarria ante el casi que ya cantado anuncio del exgobernador Andrew Cuomo de sumarse a la contienda, opositores de candidatos que se volvieron simpatizantes, videos en redes sociales, sonrisas, enojos y un primer encuentro entre varios de los contendores, donde Adams fue el gran ausente, marcaron la jornada.

Y es que mientras el alcalde Eric Adams, acusado de cargos de corrupción pública y fraude, y señalado por su compadrazgo con la administración del presidente Trump, sigue sacando pecho, tratando de convencer a los neoyorquinos en su intención de ser reelegido en el cargo por cuatro años más, sus principales rivales no pierden detalle para atacarlo.

Casi en bloque, los nueve demócratas que han manifestado que competirán por el puesto de jefe de la Gran Manzana, se han dado a la tarea de mostrarle a los casi 5 millones de votantes registrados en los cinco condados, que el burgomaestre debe bajarse del caballo, incluso antes de las elecciones.

Eso quedó más que confirmado el miércoles, durante un foro por la Alcaldía, promovido por la unión sindical DC37, que tuvo lugar en el Centro de Artes Escénicas Tribeca de BMCC en el bajo Manhattan, donde el director ejecutivo Henry Garrido entrevistó a los candidatos sobre su agenda y el público comenzó a tener una idea más clara de lo que cada quien propone.

Al encuentro asistieron el actual contralor municipal, Brad Lander, el ex asambleísta Michael Blake, los senadores estatales Jessica Ramos y Zellnor Myrie, el excontralor Scott Stringer y el asambleísta Zohran Mamdani, quienes insistieron en que Eric Adams no solo no ha hecho bien su tarea, sino que debe dar un paso al costado por sus problemas legales y su intención de colaborar con políticas contra la población inmigrante promovidas por Trump.

Entre diferentes temas, salió a relucir uno que preocupa enormemente a familias de recursos bajos y medios: los costos de los arriendos de apartamentos. Los electores escucharon directamente de los candidatos su postura sobre si seguirán la línea de Adams con aumentos anuales o pondrían freno a los incrementos. Stringer y Myrie mostraron su oposición a congelar las rentas. Mamdani, Ramos y Blake manifestaron un “sí” absoluto a no subir costos y Lander prefirió no tomar partido y dijo que solo las congelaría “si los datos lo apoyan”.

La inasistencia de Adams al encuentro generó duras críticas por parte de los candidatos y abucheos de los asistentes, mientras el moderador mencionaba que, a pesar de haberse comprometido en ser parte del foro, finalmente declinó participar por “recomendación de su asesor legal”.

Y para acabarle de poner más salsa al panorama preelectoral, de cara a los comicios primarios, que se llevarán a cabo el 24 de junio, donde se elegirá el demócrata que se enfrente al candidato republicano en las elecciones generales del 4 de noviembre, esta semana concluyó con el lanzamiento al ruedo de otra figura política que espera desbancar a Eric Adams.

La presidenta del Concejo Municipal, Adrienne Adams, aseguró estar lista para aparecer en la boleta electoral, tras manifestar que tiene muy claro que “hay mucho en juego” sobre el futuro de la Gran Manzana y dejarlo en manos del actual mandatario sería un salto al vacío, especialmente por su cercanía con el gobierno Trump.

“Hay demasiado en juego para nosotros como para tener una administración de alcalde disminuida. Sabemos que, sea quien sea el próximo alcalde, el objetivo ya está en la ciudad de Nueva York. Mi visión, sin embargo, es que los neoyorquinos no se conviertan en sacrificios para esta peligrosa administración”, dijo la presidenta del Concejo.

La líder de la Legislatura municipal, gobernada mayoritariamente por mujeres, buena parte de ellas latinas y afroamericanas, se suma así a la senadora Jessica Ramos, siendo las dos cartas que buscan que las riendas de la Ciudad de Nueva York, por primera vez en la historia sean manejadas por una mujer.

Sin embargo, al rosario de candidatos y de buenos deseos y esperanzas de llegar a sentarse en la sede de la Ciudad, habrá que ver que ocurre si Cuomo anuncia su inclusión a la batalla, lo que desde ya deja ver aumentará el fuego en la hoguera.

Este viernes, cuando un par de fuentes cercanas al exgobernador de Nueva York daban casi por descontado que el exmandatario hará oficial su intención de iniciar su campaña por la Alcaldía, al mismo tiempo comenzaron a crecer voces que se oponen ferozmente a que Cuomo regrese al escenario político.

Señalamientos de acoso sexual, que lo llevaron a renunciar en el 2021, cuando el demócrata salió por la puerta trasera, y las muertes de adultos mayores en hogares de ancianos en medio de la pandemia del COVID, desde ya se han convertido en material para mover dardos contra el exgobernador.

Así lo dejó ver el grupo Voices for Seniors, que a través de una carta abierta, instó a los votantes a que no permitan que Cuomo se convierta en el próximo alcalde de la Gran Manzana y advirtieron que encargarán de hacerle más duro el camino. No solo culpan al político por las muertes de miles de adultos mayores en casas de cuidado sino que critican sus intentos por desestimar la situación.

“Nueva York se merece algo mejor que Andrew Cuomo, y estaremos allí en cada paso del camino para recordárselo. No lo olvidaremos. El silencio no es una opción”, manifestó el grupo en su misiva. “Mientras se prepara para anunciar su regreso y postularse para alcalde de la ciudad de Nueva York, es primordial que recordemos lo que su anterior liderazgo fallido dejó atrás. Más de 15,000 personas mayores han muerto en asilos de ancianos, sustento destrozado, familias destrozadas, negocios destrozados, comunidades destrozadas, sueños destrozados, todo por culpa de sus decisiones imprudentes, egoístas y despiadadas que antepusieron sus propios intereses y ambiciones a las vidas de aquellos a quienes se suponía que debían proteger”.

La semana también estuvo movida en materia de logística para los candidatos, pues el martes 25 comenzó el proceso de petición de firmas que los interesados en competir deben reunir para poder aparecer en la boleta electoral de las primarias de junio. Con grupos de voluntarios, los políticos tienen que darse a la tarea de recolectar al menos 3,750 firmas de votantes registrados antes del 3 de abril.

Todavía falta ultimar varios detalles de las que se anticipa serán unas elecciones primarias bastante atropelladas, y en medio del clamor de voces de diferentes sectores que piden al alcalde que no busque su reelección, Adams, de quien algunos analistas llegaron a considerar que ante la oposición de líderes de su partido y tras su cercanía con Trump, volvería al rebaño republicano, dijo que competirá por el ala demócrata.

“Sí, me postulo. Las peticiones estarán en las calles. Si ven una con mi nombre, por favor fírmenla”, sentenció el burgomaestre, al referirse a la tarea de recolección de firmas para respaldar su campaña

Faltando casi cuatro meses para que se lleven a cabo los comicios primarios, donde los neoyorquinos una vez más deberán utilizar el método de orden de preferencia, no solo eligiendo a su favorito sino poniendo en un ranking a cinco, todavía no hay nada escrito sobre piedra.

Cualquier cosa puede pasar

Así lo asegura la analista política Lucía Gómez, tras advertir que “en política cualquier cosa puede pasar”. Y aunque las encuestas siguen teniendo a Cuomo a la cabeza, como muestra el último sondeo realizado esta semana por Tusk Strategies, que le da 38% de respaldo en intención de voto de los neoyorquinos, el alcalde Adams ha vuelto a ganar un poco de terreno, poniéndose ahora en el tercer lugar, con 10% de apoyo electoral.

La gran sorpresa del nuevo sondeo es el joven asambleísta de Queens, Zohran Mamdani, quien cuenta con el 12% de apoyo, y siendo sangre nueva pudiera convertirse en el llamado “caballo negro” de las elecciones del 2025, pues ha ido despertando emoción especialmente entre votantes jóvenes, cansados de ver a los mismos rostros competir por el puesto más alto de la Ciudad y uno de los más importantes del país.

Otros candidatos que no han gozado de mucha popularidad o reconocimiento público, pero que también esperan motivar al electorado en las próximas semanas, son Jim Walden, socio de la firma de abogados Walden Macht Haran & Williams y Whitney Tilson, inversionista y editor de la compañía de consulta de inversiones Stansberry Research.

Por el lado republicano, Curtis Sliwa, fundador de los Angeles Guardianes, quien en los comicios pasados por la Alcaldía compitió contra Adams, espera buscar esta vez su revancha contra los demócratas.