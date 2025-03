Con fuertes dardos y algunas flores reciben salto de Cuomo al ruedo por la Alcaldía de NYC

Han pasado solo un par de días desde que el ex gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, confirmó que competirá por la Alcaldía de la Gran Manzana para desbancar a Eric Adams, y como ya se anticipaba, la pelea por el puesto es todo, menos miel sobre hojuelas.

Y es que a pesar de que ir adelante en las encuestas, 38%, según el más reciente sondeo, el ex mandatario estatal saltó a la contienda y tan pronto toco suelo, comenzaron los dardos desde diferentes frentes que han insistido públicamente que harán todo lo posible para que Cuomo no llegue a la Alcaldía.

Críticos del ex gobernador, quien renunció a su cargo en 2021, tras serias acusaciones de acoso y agresión sexual, por lo menos contra 13 mujeres, y con el mal sabor de su gestión en el manejo de los hogares de ancianos en la pandemia, donde murieron cientos de adultos mayores, no han perdido tiempo para recordarle a los votantes, datos y hechos, de los que aseguran, pintan muy mal al político en su intención de manejar las riendas de la Ciudad. El consenso es que Cuomo no es apto para el cargo.

“En un momento en el que todos queremos pasar página al caos sin fin, los escándalos, la corrupción y el desprecio de Andrew Cuomo por nuestra ciudad, excepto cuando sirve a sus ambiciones personales, son literalmente lo último que los neoyorquinos quieren para reemplazar a Eric Adams”, dijo el contralor municipal Brad Lander, quien es uno de los candidatos a la Alcaldía. “No solo lo derrotaré, sino que recuperaré el liderazgo real y la integridad pública para ofrecer la ciudad más segura y asequible que los neoyorquinos merecen”.

Jasmine Gripper y Ana María Archila, codirectoras del Partido de las Familias Trabajadoras de Nueva York, se sumaron a la tarjeta roja hacia Cuomo, y advirtieron que están prestas a recordarle a los neoyorquinos el historial de Cuomo, especialmente en el abuso a las mujeres.

“No hemos olvidado las formas en que Andrew Cuomo abusó de su poder al acosar e intimidar a las mujeres. No hemos olvidado los escándalos de Cuomo y la cultura de intimidación, corrupción e impunidad que creó en Albany“, dijeron las líderes neoyorquinas. “Nos negamos a volver a una era en la que el acoso sexual era la norma, donde la impunidad por los abusos de poder era la norma, cuando los tratos corruptos eran la norma; como mujeres de Nueva York, decimos ¡no! a Cuomo”.

Zakiyah Shaakir-Ansari, codirectora ejecutiva de la Alianza para la Educación de Calidad (AQE) también levantó su voz contra las aspiraciones políticas de Cuomo, no solo por lo que llamó como abuso de poder hacia las mujeres sino por defender a los millonarios del Estado y olvidar a los más vulnerables.

“Como madre, abuela y defensora de la educación desde hace mucho tiempo, me parece ofensivo que tengamos que estar aquí hoy; no hay debate sobre si Andrew Cuomo debería ser o no alcalde. ¡La respuesta es no!”, dijo la líder comunitaria. “En su primer año como gobernador, su primera acción fue recortar los impuestos para los ultrarricos a costa de los niños negros, latinos y pobres en nuestras escuelas públicas por una suma de mil millones. Y todos los años después de eso, los padres, los estudiantes y los educadores tuvieron que luchar contra sus brutales recortes propuestos. Nueva York merece algo mejor”.

Zohran Mamdani, el joven asambleísta de Queens, quien figura en el segundo lugar en las encuestas más recientes, (12%) y a quien analistas describen como alguien que “podría dar la sorpresa”, y frenar a pesos pesado de la política en su lucha por la Alcaldía, destacó toda su artillería contra Cuomo.

“Quiero contarles contra quién nos postulamos. Un tipo que recortó Medicaid y robó dinero de la MTA. Que dice que está luchando por la clase trabajadora, pero colmó de exenciones impositivas a sus ricos donantes. Y cuando fue acusado de mala conducta sexual serial, pasó años acosando a las mujeres que hablaron“, dijo el político. “No estoy hablando de Donald Trump. Estoy hablando de Andrew Cuomo. Una y otra vez, Andrew Cuomo ha puesto a multimillonarios y contratos de libros por delante de nosotros. Los neoyorquinos están deseosos de un tipo diferente de política, una que ponga a los trabajadores en primer lugar”.

Pero no todo son garrotazos hacia Cuomo, pues a solo unos días de haber anunciado su deseo de desbancar a Eric Adams de la Alcaldía, quien pese a sus acusaciones de fraude público y sus críticas por querer colaborar con el gobierno de Trump, sigue empecinado en buscar su reelección, el ex gobernador recibió apoyos importantes. Entre ellos, el gremio de Carpinteros y la Unión Internacional de Pintores y Oficios Afines, que representan a más de 33,000 trabajadores.

“Nuestros delegados fueron unánimes: la Ciudad de Nueva York necesita que Andrew Cuomo vuelva. No es sólo porque las calles eran más seguras con él, o por los proyectos masivos que inició y completó o por tomar un estado que alguna vez fue ingobernable y hacerlo funcionar. Es porque entiende lo que hay que hacer”, dijo el presidente del Consejo de Carpinteros del Distrito de la Ciudad de Nueva York y sus alrededores, Paul Capurso.

Joseph Azzopardi, secretario tesorero el sindicato de pintores, destacó que Cuomo tiene “el liderazgo” que Nueva York necesita para “priorizar a los trabajadores y a toda la industria de la construcción”.

Y en medio del ambiente en el que marca el salto de Cuomo al ruedo político para consolidar su aspiración, donde deberá navegar aguas turbulentas de sus opositores y se refrescará en los vientos apacibles e sus simpatizantes, el exgobernador se mostró confiado en que convencerá a los neoyorquinos de que él es la mejor opción para llegar a la Alcaldía.

“Nos hemos extraviado, pero sabemos lo que hay que hacer. Sabemos que tenemos que reducir los impuestos a las familias trabajadoras y construir viviendas asequibles. Hay mucho trabajo por hacer”, dijo Cuomo, quien ha querido mostrarse como el candidato de la seguridad pública, y quien le regresó los dardos a los otros candidatos que lo critican.

“Sabemos que estos políticos que ahora se postulan para alcalde cometieron un terrible, terrible error. Dijeron las tres palabras más tontas jamás pronunciadas por un funcionario del gobierno: ‘recortar el financiamiento policial’. Recortaron mil millones de dólares del presupuesto policial. ¿Qué pensaban que iba a pasar? Crearon una ciudad en caos”, dijo el líder demócrata.

“Desvalorizaron a la policía, así que ahora ni siquiera podemos conseguir que la gente se inscriba para los puestos de trabajo. Literalmente, estamos teniendo problemas para reclutar policías. La ciudad está en problemas. La gente lo sabe. La gente lo siente. Y es hora de que cambiemos la ciudad de Nueva York porque es demasiado importante para su familia, para mi familia, y podemos hacerlo”, concluyó Cuomo.