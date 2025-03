Marc Anthony enfurece tras recibir botellazo en concierto

Lo que parecía ser una noche perfecta para el cantante Marc Anthony durante la presentación que ofreció en Barranquilla, Colombia, como parte de la Feria de las Flores, terminó convirtiéndose un momento inesperado que dejó a todos con el ojo cuadrado.

En medio del furor de su presentación, un asistente del concierto decidió lanzar una botella al escenario que terminó golpeando la pierna de Marc Anthony, situación que de inmediato enfureció al salsero.

En varios videos que circulan en redes sociales, se puede ver la reacción del artista, dejando claro que no está dispuesto a tolerar este tipo de actos. Visiblemente molesto, el cantante detuvo su presentación y, con micrófono en mano, lanzó una advertencia al responsable.

“Les voy a decir algo. A ver, el que me tiró la botella, que tenga los cojones de decirme quién es. Oíste, aquí no. Yo siempre los he respetado, amo a Colombia, pero si me tiran algo, pa’l carajo“, expresó, ante la ovación de los fanáticos que estuvieron de acuerdo con su postura.

Aunque era evidente que el incidente dejó un sabor amargo, Marc no dejó que este lamentable episodio opacara su entusiasmo y, tras la confrontación, retomó su para deleitar a las personas que verdaderamente querían disfrutar de su música.

Hasta el momento, no se ha identificado al responsable del incidente, pero la situación generó debate en redes sobre el comportamiento del público en los conciertos.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Marc Anthony vive un momento incómodo. En 2022, unas imágenes del artista recibiendo un botellazo en plena actuación, dieron la vuelta al mundo.

