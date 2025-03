“No mataron a un perro, mataron a un hijo con futuro brillante”: madre latina espera justicia en Nueva York

Un adolescente de 17 años fue arrestado en relación con la muerte a balazos en El Bronx (NYC) de Juan J. Peña (18), un joven que estaba “lleno de vida” y tenía grandes esperanzas de unirse a la Marina, según su familia dominicana.

El adolescente fue acusado de homicidio y posesión criminal de un arma en relación con el homicidio sucedido la madrugada del 2 de febrero en Park Avenue cerca de East 176th St en el vecindario de Tremont, dijo la policía de Nueva York.

El sospechoso no identificado fue arrestado el 18 de febrero y acusado como adulto, aunque su caso está siendo procesado en la sección de menores del Tribunal Penal Supremo de El Bronx, reportó ayer New York Post.

Un juez le concedió la libertad supervisada y le ordenó utilizar un dispositivo de monitoreo electrónico “en espera de más investigaciones y la recopilación de más pruebas”, dijo una portavoz de la Fiscalía de Distrito de El Bronx.

Otras personas también podrían haber estado involucradas en el crimen, dijeron las fuentes. Los investigadores inicialmente creyeron que el tiroteo se debió a una discusión afuera de una fiesta, dijeron fuentes en ese momento. Un sedán negro se detuvo en el lugar, donde alguien que estaba adentro intercambió palabras con la víctima antes de abrir fuego.

Peña, quien fue trasladado de urgencia a un hospital local donde falleció, se graduó en Bronx Leadership Academy High School el verano pasado y planeaba unirse a la Marina, según su familia. “Quiero justicia para mi hijo”, dijo en español la madre del adolescente asesinado, Anayeli Peña.

“No mataron a un perro, mataron a un hijo con futuro, con un futuro brillante. No quiero que su muerte quede impune”, afirmó. “Justicia es lo único que puedo pedir… ¿Qué más puedo pedir? Quiero que paguen por lo que le hicieron a mi hijo. No mataron a un perro. Mataron a un niño pequeño lleno de vida. Lo mataron y también me mataron a mí”.

Peña tenía tres hermanos y vivía con su madre. No era problemático ni tenía enemigos, según su tía, Shery Olivo, de 35 años, una escritora dominicana.

Quien posea información sobre este caso debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

La violencia armada es constante en Nueva York, y algunas víctimas son alcanzadas al azar con armas blancas y de fuego en calles, escuelas, el transporte público y negocios. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

