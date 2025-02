Fiesta trágica: matan a hombre tras salir de prisión en Nueva York

Jermaine Morant, un hombre de 44 años que había salido de prisión hacía menos de tres meses, fue apuñalado mortalmente en una fiesta en una casa en Brooklyn (NYC) la madrugada del lunes.

Según la policía de Nueva York, Morant fue acuchillado en el pecho en una casa de la avenida Van Siclen, cerca de Sutter Av, en East New York, aproximadamente a las 12:45 a.m. del lunes.

Paramédicos llevaron a Morant al Brookdale University Hospital, pero no pudieron salvarlo. No está claro el motivo del ataque y no se han anunciado arrestos ni identificado sospechosos. Las personas que se encontraban en el lugar y que se cree que fueron testigos del crimen se negaron a hablar con la policía en las primeras horas de la investigación, comentó Daily News.

Morant tenía 22 arrestos en su historial, según NYPD. Fue puesto en libertad condicional el pasado 27 de noviembre después de cumplir más de dos años en una prisión estatal por intento de posesión de un arma en Brooklyn, según muestran los registros.

En general en la ciudad de Nueva York son comunes los apuñalamientos y cortes. La tendencia actual pareciera ser menos personas baleadas, pero más acuchilladas. Hasta finales de septiembre más de 65 personas murieron por arma blanca en 2024, por encima de 54 a este mismo momento en 2023. Eso deja un promedio de que cada semana un neoyorquino ha perdido la vida por armas blancas.

En general la violencia armada es constante en Nueva York, y algunas víctimas son alcanzadas al azar con armas blancas y de fuego. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

Un reporte previo de NYPD alertó en agosto de 2023 que los apuñalamientos mortales habían subido 29% ese año en la ciudad en comparación con antes de la pandemia (2019). Los ataques con armas blancas se han vuelto más frecuentes en diversos escenarios: calles, edificios, hogares, buses, Metro, fiestas, escuelas y hasta establecimientos comerciales y zonas de cajeros automáticos ATM.

Hubo 4,493 casos de apuñalamientos en 2023 hasta principios de ese diciembre, un aumento de 6% frente al mismo período de 2022. En paralelo los arrestos por delitos de arma blanca aumentaron casi 30%.

El viernes pasado un niño 14 años murió apuñalado a media tarde en una pelea afuera de un restaurante McDonald’s en Queens (NYC) y un menor de su misma edad fue arrestado como sospechoso.