Nuevas oportunidades de empoderamiento financiero

Aunque la comunidad latina tiene la tasa más alta de participación en la fuerza laboral de todos los sectores de la población del país, los bienes y activos de las familias hispanas promedio no llegan a una vigésima parte de los de las familias blancas no hispanas. En números, nuestra familia media tiene en su haber 6,300 dólares y los hogares blancos no hispanos 140,000.

“Para ayudar a revertir esa desigualdad”, afirma Diana Caba, vicepresidenta de Desarrollo Comunitario y Económico de la Federación Hispana, “hemos puesto en marcha por segunda vez nuestra Iniciativa de Empoderamiento Financiero HAND Up, que es posible gracias a Wells Fargo, y que busca dar capacitación financiera a 3,000 individuos, familias y pequeñas empresas”.

Esa capacitación es imprescindible porque la disparidad financiera no desaparece ni siquiera cuando nuestras familias tienen ingresos similares a las familias blancas no hispanas. Los analistas especializados explican que esa brecha suele mantenerse debido a que nuestra comunidad generalmente no tiene acceso a la educación financiera. Nuestra Iniciativa HAND Up provee esa educación sobre cuestiones fundamentales, como la elaboración de presupuestos, la creación de crédito y activos, las formas de ahorro y otras herramientas necesarias para la generación de riqueza.

“La gestión financiera puede ser el factor que determine si alguien va a poder jubilarse con su vivienda ya pagada, o si tendrá que seguir trabajando hasta pasados los 70 años para llegar a fin de mes”, agrega Diana Caba. “Ahorrar e invertir puede parecer imposible para muchos latinos y latinas que trabajan largas horas para poder poner comida en la mesa. Por eso es tan importante que nuestros programas de educación financiera sean accesibles, flexibles y respondan a los matices a los que se enfrentan nuestras comunidades”, añade Diana Caba.

Nuestra Iniciativa HAND Up se concentra en la compra de la vivienda propia, porque ser o no dueño de la vivienda es un factor importante en la creación de bienes y riqueza. Según datos de la Oficina del Censo, la proporción de latinas y latinos que tienen vivienda propia es de poco más del 46 por ciento, mientras que la tasa correspondiente a los blancos no hispanos supera el 72 por ciento.

“Un estudio de la organización Demos”, agrega Diana Caba, “calcula que si los latinos fueran propietarios de sus viviendas en la misma proporción que los blancos no hispanos, la riqueza media de los latinos aumentaría en 29,213 dólares y la diferencia de riqueza con los hogares blancos se reduciría en un 28 por ciento”.

Además de la invalorable colaboración de Wells Fargo, la iniciativa HAND Up cuenta con la participación de un buen número de organizaciones miembros y aliadas de nuestra Hispanic Federation en todo el país. En nuestra región triestatal, colaboran Fitch Avenue Committee, de Brooklyn, e Hispanic Alliance of Connecticut de New London, Connecticut.

Si quieren más información sobre ésta y otras de nuestras labores de capacitación económica, pulsen aquí.

Y para informarse sobre nuestra organización, nuestras causas, iniciativas y agencias miembros, visiten el sitio Web de la Hispanic Federation, o llamen al (866) 432-9832.

¡Celebren con nosotros nuestro 35to aniversario! ¡Hasta la columna próxima!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation