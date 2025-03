Anna Ferro insiste en llegar a un acuerdo por el apartamento de Fernando del Solar

Durante casi tres años Anna Ferro e Ingrid Coronado se han enfrentado por el apartamento en Cuernavaca, Morelos, donde vivió Fernando del Solar antes de morir el 30 de junio de 2022. Hay que recordar que Ferro es la viuda del actor, y Coronado la expareja.

En todo este tiempo se han planteado muchas opciones, cada una ha dado declaraciones diferentes y hasta el momento no se ha tomado una decisión. Recientemente Ferro aseguró que siguen intentando llegar a un acuerdo por la residencia.

Ferro habló sobre el caso ante varios medios de comunicación justo afuera de los juzgados, aunque su presencia en el lugar fue por un caso diferente al que lleva con Coronado.

Recordó que el caso por el apartamento lo lleva su abogada Mariana Gutiérrez y explica que actualmente está a la espera de ser notificada sobre el avance y decisiones a tomar.

Alega que a ella la “ampara la ley porque” y continúa: “yo también tengo documentos que me están amparando, tanto a mí. como a mi hija Francesca, porque si ella (Ingrid Coronado) está amparando a sus hijos, yo también tengo a unos hijos y también por mi parte de la familia de Fer”.

Ferro insiste en que ella se ha quedado en la propiedad porque ese era el deseo de su difunto esposo. “Soy su esposa legítima, entonces ahorita la viudez y todo, pero es la decisión de Fer. Fer decidió eso, no es algo que yo estoy queriendo hacer, no hay forma de que yo pueda hacer algo legal, si yo no tuviera los documentos”.

Estas declaraciones llegan casi un año después de que se informara que Ferro demandaría a Coronado por daño moral.

