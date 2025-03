Kimberly Dos Ramos es la protagonista de la telenovela “Me atrevo Amarte”

Kimberly Dos Ramos explica que si ahora se ve más delgada es porque así lo eligió para su personaje de “Victoria” en la telenovela “Me Atrevo a Amarte”, muy pronto por Estados Unidos, y aunque ha sido criticada por algunos de sus seguidores, las actriz come muy bien y le gusta cómo se ve en el espejo… no se preocupen.

“Todos tenemos opiniones y gustos diferentes, es súper válido. Yo siempre leo los comentarios y siempre trato de complacerlos a todos, pero es un poquito difícil. Yo creo que aquí lo importante es que uno se ame a sí mismo y yo me amo, me valoro, me respeto”.

“Soy una mujer que come muy bien, no se preocupen, sólo que yo hago mucho ejercicio y yo quería marcar un antes y un después del cuerpo. El aspecto que tenía mi personaje anterior con este personaje nuevo, creo que es parte del trabajo de los actores y yo así visualicé a mi ‘Victoria’; me la estoy disfrutando, me veo y me encanta lo que estoy viendo”.

La venezolana comparte que para interpretar a “Victoria” en la nueva producción de Salvador Mejía, que estrenará el próximo 24 de febrero en México, tuvo que vencer el miedo a los caballos.

“Ha sido una gran experiencia y ha sido el reto más grande que he podido tener en este proyecto. Chava (Mejía) cuando me ofreció este personaje me dijo ‘necesito que montes a caballo, que hagas tú las escenas, que seas esa ‘Victoria’ guerrera montada en un caballo’; y a mí casi me da un infarto porque le tenía miedo a los caballos, pero sí le dije ‘dame chance de tener clases, de enamorarme del caballo que va a trabajar conmigo’ y me dio la oportunidad”.

La actriz también agregó: “Hicimos una química increíble. Veo a la Kimberly de hace cuatro meses con la Kimberly de ahora que quiere montar a caballo y lo hace con cualquiera, esos cuatro meses atrás no me lo hubiera imaginado“.

Kimberly Dos Ramos también habla de los momentos en los que sintió que debía sacar fuerzas de flaqueza: “De hecho hubo un momento, no de tirar la toalla, pero que sentí que no lo iba a lograr, que ‘voy a tener que utilizar dobles’, que también es válido, uno tiene que protegerse, pero hoy les puedo decir que todas las escenas las hago yo”. Además, aclara que tampoco usa dobles para interpretar las escenas pasionales.

“Yo soy bien aventada, soy una mujer que me entrego a mis personajes, a mi trabajo y que me gusta que el público vea que realmente somos nosotros los actores los que lo estamos haciendo.

“Para eso nos dedicamos y aunque saben que es mentirita de telenovela, tratamos de hacerlo con la mejor y la mayor verdad posible para que en casa se lo crean”, concluyó la protagonista.

