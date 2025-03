Texas quiere renombrar el “New York Strip Steak”, pero Nueva York no cede

El vicegobernador de Texas, Dan Patrick, ha propuesto una medida que busca rebautizar el tradicional “New York Strip Steak” como “Texas Strip”.

La iniciativa, presentada el viernes 28 de febrero en un post en X, tiene como objetivo destacar la industria ganadera texana y promover su carne en el mercado. Sin embargo, la propuesta ha generado una fuerte resistencia en Nueva York, donde el corte es una insignia gastronómica.

Patrick argumentó que Texas, con aproximadamente 12.2 millones de cabezas de ganado, debería recibir más reconocimiento por su producción cárnica. “Liberal New York no debería llevarse el crédito por el arduo trabajo de nuestros rancheros”, expresó en su publicación en X. Además, enfatizó que la medida ayudaría a fortalecer la economía local y generar empleos en el estado.

La propuesta implica que restaurantes y supermercados en Texas reemplacen el término “New York Strip Steak” por “Texas Strip” en sus menús y etiquetas. Esto busca alinear el nombre del corte con la reputación de Texas como uno de los mayores productores de carne de res en Estados Unidos.

Un nombre con raíces en la historia culinaria

El origen del nombre “New York Strip Steak” no está completamente documentado, pero se cree que está relacionado con el famoso restaurante neoyorquino Delmonico’s. Fundado en 1827, este establecimiento utilizó la denominación en su menú para referirse a un corte de carne. Aunque actualmente en Delmonico’s se usa para describir un rib-eye, la asociación histórica con Nueva York sigue vigente.

Para muchos expertos del sector gastronómico, la identidad del “New York Strip Steak” es inamovible. Dennis Turcinovic, propietario del Delmonico’s Hospitality Group, expresó al New York Times su desacuerdo con la medida texana, afirmando que “no hay espacio para la política en esto” y que el nombre es parte de la historia culinaria estadounidense.

La tradición indica que este famoso corte de carne se sirvió, por primera vez, en un restaurante de Nueva York. (Foto: Shutterstock)

Resistencia desde Nueva York

El rechazo a la propuesta no se ha limitado a Delmonico’s. Mark Solasz, vicepresidente de Master Purveyors, una empresa mayorista de carne en el Bronx, señaló que el nombre “New York Strip” es un estándar en la industria. “Cuando un restaurante me llama y pide un New York Strip, sé que se refieren al lomo sin hueso”, explicó. Para él, la denominación es tan arraigada que difícilmente cambiará fuera de Texas.

La resistencia también proviene de los dueños de otros icónicos asadores en la ciudad. Harry Sinanaj, presidente de Ben & Jack’s Steakhouse, afirmó que mantendrá el nombre original sin importar lo que ocurra en Texas. Greg Sherry, propietario de The Old Homestead, agregó que la propuesta de Patrick parece más una estrategia de relaciones públicas que una iniciativa con verdadero impacto.

Aunque la medida podría implementarse dentro de Texas, su alcance fuera del estado es incierto. Si bien la región sureña es un gran productor de carne, el mercado gastronómico de Nueva York tiene una identidad bien establecida y difícil de alterar. Además, cambiar el nombre del corte podría generar confusión entre consumidores y chefs que ya están familiarizados con la terminología actual.

Desde una perspectiva de marketing, la propuesta de Patrick podría ser un intento de reforzar el orgullo texano y diferenciar su industria cárnica en un mercado altamente competitivo. Sin embargo, cambiar un nombre con casi dos siglos de historia no será sencillo.

Un debate con sabor político

El tono de la propuesta también refleja un matiz político. La mención de Patrick a “Liberal New York” en su publicación sugiere que la iniciativa no es solo un movimiento comercial, sino también una respuesta a la percepción política de ambos estados. Texas y Nueva York han estado en lados opuestos del espectro político durante años, lo que añade otra capa de complejidad al debate.

Este tipo de enfrentamientos simbólicos no son nuevos en la política estadounidense. En el pasado, estados han intentado renombrar productos o categorías para reflejar su identidad regional. Sin embargo, lograr un cambio significativo en la percepción pública requiere más que una simple resolución legislativa.

¿Qué opinan los consumidores?

Para los amantes de la carne, el nombre podría no ser tan relevante como la calidad del producto. Sin embargo, en el mundo gastronómico, los nombres y las tradiciones juegan un papel crucial en la percepción del consumidor.

Una encuesta hipotética sobre el tema podría revelar que la mayoría de los comensales sigue asociando el “New York Strip Steak” con Nueva York, independientemente de dónde se produzca la carne.

En este sentido, los restaurantes en Texas podrían adoptar el nombre “Texas Strip” de manera local, pero es poco probable que el cambio se extienda a nivel nacional sin un respaldo más amplio de la industria y los consumidores.

Por ahora, el debate continúa, y mientras Texas avanza con su propuesta, Nueva York mantiene su postura firme: un “New York Strip Steak” es, y seguirá siendo, neoyorquino.

