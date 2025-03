David Ortiz sobre polémica de Rafael Devers con la tercera base de Boston Red Sox: “Hay que dejar el ego a un lado”

A mediados de febrero, el dominicano Rafael Devers se vio envuelto en una polémica con Boston Red Sox al no querer ceder la tercera base a la nueva contratación Alex Bregman. La controversia fue motivo de opinión para la leyenda David Ortiz.

‘Big Papi’ se permitió aconsejar a su compatriota durante una entrevista para el podcast Baseball Isn’t Boring. Ahí, Ortiz dio a conocer su opinión sobre el polémico cambio de posición no aceptado de ‘Carita’ Devers de la tercera base a bateador designado.

El miembro del Salón de la Fama invitó a Devers a dejar el orgullo de lado y acatar decisiones del equipo, entendiendo que son tomadas en pro del colectivo.

“En algún momento, se trata de dejar de lado el ego (…) estoy de su lado en todo momento, pero quiero que comprenda que esta organización está tratando de formar buenos jugadores a su alrededor, para que no tenga que soportar la presión todo el tiempo”, dijo.

“No quiero que se sienta como si lo hubieran dejado solo (…) o no quiero que se sienta decepcionado por la forma en que la organización hizo el movimiento porque el club nunca intentaría hacer daño, especialmente a un tipo como Devers“, añadió.

Polémica de Rafael Devers y Alex Bregman por la tercera base de Boston Red Sox

Rafael “Carita” Devers se negó a dejarle la tercera base a Alex Bregman, que llegó desde la agencia libre por un contrato de $120 millones de dólares por tres años.

Incluso Devers habló con los medios de comunicación y ratificó que no se movería de la esquina caliente para jugar como bateador designado.

“Me hicieron la pregunta de que si iba a ser bateador designado y les dije que no. Yo juego tercera base, de ahí para allá no sé qué ellos van a decidir, no controlo lo que ellos vayan a hacer, yo juego tercera y ahí es que estoy ‘ready’ todos los días, dando lo mejor de mí”, expresó.

“Es mi decisión, yo juego tercera base, esa es mi posición. No voy a cambiar mi posición de un momento a otro, así por así”, añadió.

La controversia se zanjó gracias a que días después el Bregman zanjó el debate asegurando que jugará “donde sea”.

“Estoy super emocionado de ser compañero de equipo (de Devers)”, dijo Bregman en declaraciones a la prensa en medio de los entrenamientos de Spring Training.

“Es un gran jugador. Creo que todos en esta casa club están preocupados por ganar, y lo que sea necesario para ayudar al equipo a ganar, eso es todo en lo que estoy enfocado. Jugaré donde (el entrenador Alex Cora) me diga que juegue”, sentenció.

El estadounidense viene de conquistar el Guante de Oro, como el mejor defensor de la tercera base de la Liga Americana. Por su parte, Devers lideró la Liga Americana con 12 errores.



