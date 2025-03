Gwyneth Paltrow revela que bebió todas las noches durante los incendios en California

La actriz Gwyneth Paltrow, de 52 años, habló abiertamente en su podcast ‘Goop’ sobre cómo los incendios forestales que afectaron Los Ángeles el pasado mes enero tuvieron un profundo impacto emocional en ella, lo que la llevó a recurrir al alcohol como una forma de lidiar con el estrés y la ansiedad provocados por la tragedia.

En su conversación, Paltrow admitió que su consumo de alcohol empeoró sus síntomas de menopausia.

“En este momento me encuentro en plena crisis, así que estoy de un lado para otro”, admitió.

“Pero noté que mis síntomas estaban bastante bajo control, hasta que en enero, cuando ocurrieron los incendios en Los Ángeles, usé el alcohol para sobrellevarlo“, agregó.

La estrella de ‘Iron Man’ reconoció que la situación la llevó a beber más de lo habitual, lo que terminó afectando su salud.

“Creo que bebía todas las noches. Me estaba medicando. Normalmente, a estas alturas, no bebo mucho. Quizá beba una copa a la semana… Mis síntomas estaban completamente fuera de control. Fue la primera vez que realmente me di cuenta“.

Este cambio en su rutina, aseguró, hizo que sus síntomas de la menopausia estuvieran “fuera de control” y eso le provocó episodios de ansiedad severa.

“Despertaba y me invadía una ansiedad que nunca en la vida había sentido. Pensaba en todos los errores que había cometido, en las personas a las que había herido, y me quedaba despierta durante seis horas. Era una locura“, confesó.

A pesar de estas dificultades, la actriz aseguró que está trabajando y aprendiendo a encontrar la forma de sobrellevar la situación.

“Espero poder salir adelante”, finalizó.

