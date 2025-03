Kristin Davis admite que amaba la mansión de Alec Baldwin en los Hamptons

Charlotte, personaje interpretado por Kristin David para ‘Sex and the City’, soñaba con una familia perfecta y una gran casa. Ahora parece ser que los deseos del personaje no estaban tan alejados de los de la actriz.

Recientemente Kristin David dio una entrevista en el podcast ‘Literally! With Rob Lowe’ donde habla sobre la razón por la que quería mantener su relación con el también actor Alec Baldwin.

David tuvo una relación corta con Baldwin en 2001 y confesó: “Una de las mejores cosas de Alec Baldwin cuando salí con él fue que tenía la casa más increíble en Amagansett”.

Esta confesión se ha vuelto viral, pues consideran que estaba en la relación solo por interés. En el mismo podcast califica su pensamiento de ese momento como vergonzoso, pero no lo niega.

Incluso le contó a Rob Lowe que en su momento le llegó a decir su compañera Sarah Jessica Parker que: “no sé si va a funcionar lo nuestro con Alec, pero me encanta esa casa”.

También explica que fue la única vez que pensó en mantener una relación solo por su interés en un bien material.

Se debe recordar que durante los últimos años Baldwin ha intentado vender la propiedad en los Hamptons que le pertenece desde hace casi tres décadas.

La residencia entró en el mercado en 2022 por $29 millones de dólares, pero la falta de interesados hizo que el precio de la residencia se rebajara a $24.9 millones de dólares en febrero del año pasado.

Es bastante probable que esta mansión sea la misma de la que David se enamoró en su momento. Esta propiedad ocupa un lote de 10 acres e incluye una casa principal de 10,000 pies cuadrados distribuidos en dos plantas.

