Maripily se hará un nuevo retoque estético para reducir su talla

Maripily Rivera, ganadora de La Casa de los Famosos 4, en diversas ocasiones ha manifestado su deseo de someterse a una nueva cirugía estética, ya que se trata del tamaño de sus senos. La puertorriqueña desde hace algún tiempo considera que se ven demasiado grandes para el porte de su cuerpo.

El pasado miércoles, decidió realizar una transmisión en vivo para compartir una noticia sobre su salud, ya que detalló ha llevado más de una década con los mismos implantes. Debido a que ha bajado mucho de peso, la talla de sus senos se ve muy grande para su contextura, pero el poco tiempo del que disponía no jugaba a su favor para haberse operado antes.

“Ustedes saben que yo llevo tiempo tratándome de operar mis senos para reducírmelos, pero por la falta de tiempo y el mucho trabajo que he tenido desde que gané La Casa de los Famosos no he podido hacerlo. No es que no quiera mis amores, nadie mejor que yo para cambiarme mis implantes de los senos que llevan casi 14 años conmigo y reducirme los senos porque he bajado demasiado de peso y a mí no me gusta como se me ven mis senos, pero no he tenido tiempo”, detalló en Instagram.

“Me voy a operar con uno de los mejores médicos en México. Me voy a quedar en México como dos semanas porque es una operación bastante fuerte. Gracias a Dios que, a pesar de que yo llevo con mis implantes casi 14 años, yo me hice sonograma, me hice prueba de cáncer, me hice mamografía y salió todo bien, pero como ya me toca, me toca”, dijo.

El huracán boricua se irá de manera temporal a otro país en el que será atendida por un cirujano que hará lo que desde hace mucho tiempo ella ha deseado: disminuir la talla de su busto, proceso al que se someterá el 31 de marzo.

“Yo he bajado casi 25 libras y antes los senos se veían grandes bien porque yo era una mujer fuerte y alzaba pesas y competía, pero ahora no. Al bajar tanto de peso se ve el seno horrible. Así que a finales de mes me reduzco mis senos”, añadió.

