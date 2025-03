Servicio postal pide a consumidores estar alertas ante las estafas de impostores

El Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (US Postal Inspection Service) inauguró la Semana Nacional de Protección al Consumidor, que se celebra del 2 al 8 de marzo de 2025, con una advertencia sobre los peligros de las estafas de impostores.

Los impostores son estafadores que trabajan muy duro para convencer a los consumidores de que son amigos o familiares, o de que provienen de una fuente legítima, como un banco o una agencia gubernamental. Estos estafadores luego toman información de identificación personal (PII) y la utilizan para robar el dinero de las víctimas.

“Existen muchos tipos de estafas de impostores”, afirma el inspector a cargo (INC) Eric Shen del Criminal Investigations Group. “Pero todas comienzan con mensajes como ‘Estoy en problemas…’, ‘Necesito…’, ‘¡Has ganado!…’ o ‘¡Tengo una gran oferta para ti!’ Estos estafadores engañan a los consumidores para que tengan una falsa sensación de confianza, obtienen acceso a información privilegiada y luego vacían sus cuentas financieras”.

“Con unos sencillos consejos, los consumidores pueden protegerse de las estafas de impostores”, afirma INC Shen:

· Tómate tu tiempo para tomar decisiones financieras. Ya se trate de inversiones u ofertas no solicitadas, como la lotería o los sorteos , no te apresures a enviar tu dinero a alguien que no conoces.

· ¿Es realmente un representante de su banco el que le envía ese correo electrónico o mensaje de texto? Para estar seguro, llame a su banco al número que le dieron cuando abrió su cuenta. No llame a un número que no haya verificado y nunca haga clic en ningún enlace incluido en un correo electrónico o mensaje de texto.

· Abuelos: Antes de enviar dinero para ayudar a un nieto que dice estar en una situación desesperada, ¡asegúrense de que realmente sea él! Llámenlos a ellos o a sus padres a un número que reconozcan para confirmar que les enviaron un mensaje.

· Si conoces a alguien a través de Internet que te profesa su amor de inmediato, pero necesita ayuda financiera para conocerte, abandona la conversación lo más rápido que puedas.

· El Servicio Postal NUNCA le enviará un mensaje de texto no solicitado. Cualquier mensaje de texto o correo electrónico que afirme que tiene un problema de entrega de USPS está diseñado para robar su información personal identificable. Elimine estos mensajes, pero antes de hacerlo, envíe el mensaje de texto o correo electrónico falso a spam@uspis.gov .

· Coloque su número de teléfono en el Registro Nacional No Llame al 1-888-382-1222 o en http://www.donotcall.gov .

· Si usted es víctima de una estafa o sospecha de fraude , repórtelo: Envíe un informe en línea al Servicio de Inspección o lláme al 877-876-2455.

Recordar estos sencillos consejos ayudará a mantener seguras la información personal y las finanzas de los consumidores.

Para obtener más información sobre cómo detectar a un impostor, ingrese aquí.

