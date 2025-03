Trabajador de obra paró su trabajo para comprar un café y ticket de lotería y gana $520 mil

Ganar la lotería es un sueño que millones de personas persiguen, aunque las probabilidades sean escasas.

En Italia, el azar ha cambiado la vida de Albin Kryeziu, un joven albañil de 26 años, residente en Treviso, quien se convirtió en el afortunado ganador de un premio equivalente a $520,000 dólares, con un simple boleto de lotería instantánea.

Su historia, llena de sorpresa y emoción, ha captado la atención de los medios y de la comunidad local.

Un gesto cotidiano que cambió su vida

Todo ocurrió en un día común para Kryeziu. Tras finalizar su jornada laboral, decidió hacer una parada en un bar de la localidad de Ponte di Piave para tomar un café con su hermano y algunos compañeros. Fue allí donde compró un boleto de la lotería “Gratta e Vinci” por $5.5. Lo que no esperaba era que ese simple acto cambiaría su vida.

“No me lo esperaba en absoluto. Acababa de salir del trabajo y me dirigía a casa. Mientras tomaba el café, compré un billete solo por jugar un poco. Cuando vi la cantidad, no podía creerlo. Pregunté en la administración de lotería para confirmar y, efectivamente, era el ganador”, relató al medio local Il Gazzettino.

El billete ganador pertenecía a la serie “20X”, una de las más populares en Italia. Kryeziu admitió que la sorpresa fue tan grande que le costó asimilarlo. “Cuando me confirmaron que había ganado, me quedé en shock. No sabes cómo reaccionar ante algo así”, declaró.

El ganador sabe que este premio de lotería le permitirá concretar un gran plan familiar. (Foto: Shutterstock)

A pesar del importante premio, el joven albañil asegura que no tiene intenciones de dejar su empleo en la construcción. “Seguiré trabajando como siempre, eso es seguro. Pero esta suma de dinero es una gran ayuda para una familia joven”, afirmó. Kryeziu está casado y tiene un hijo pequeño, por lo que la estabilidad económica que le brinda este premio representa un cambio significativo para su hogar.

El principal plan del afortunado ganador es la compra de una casa. “Estoy empezando a hablar de ello con mi mujer. Tal vez compremos una casa nueva, quizá un coche. Es todo muy reciente, así que tenemos que pensarlo bien”, comentó.

Aunque el boleto premiado le otorgó un premio de $520,000, Kryeziu recibirá una cantidad menor debido a los impuestos. En Italia, la normativa establece que el 20% del premio debe ser retenido por el fisco, lo que significa que el monto neto que recibirá será de aproximadamente $450,000.

El billete ganador fue adquirido en el bar Gioca Tutto, un establecimiento local de Ponte di Piave donde muchos residentes suelen detenerse después del trabajo. El dueño del bar, Nicola Callegari, expresó su alegría por el premio entregado: “Nos alegra mucho que haya ganado alguien de la comunidad, una persona trabajadora que realmente se lo merece”.

El caso de Kryeziu ha despertado el interés de los medios nacionales. A diferencia de otros ganadores que prefieren mantener el anonimato, él ha regresado al lugar de la suerte con sus amigos y ha concedido entrevistas a distintas televisiones italianas. Este hecho ha dado visibilidad al establecimiento donde compró el boleto, lo que sin duda beneficia a su negocio.

Las loterías instantáneas “Gratta e Vinci” son una de las modalidades de juego de azar más populares en Italia, con premios que pueden alcanzar cifras millonarias. Aunque la mayoría de los jugadores sueñan con ganar, son pocos los que realmente logran cambiar su destino con un boleto.

