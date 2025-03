Nacho Casano habla sobre las líneas que no deben cruzarse en ‘LCDLF All Stars’

El actor Nacho Casano se convirtió en el cuarto eliminado de ‘La Casa de los Famosos All Stars’, el exitoso reality show de Telemundo. En una entrevista para People En Español, el exparticipante del reality show aseguró que no se sorprendió con su eliminación, ya que sabía que ese era uno de los riesgos de su estrategia.

Casano entró a ‘La Casa de los Famosos All Stars’ con una estrategia en mente. Según dijo en la entrevista, su idea era jugar “de frente” y de una manera directa dentro de la casa.

“No la viví como una sorpresa, la viví como parte del riesgo de la estrategia que tenía, una estrategia de ir al frente, una estrategia arriesgada de no esconderme, de hablar y de manifestar claramente lo que estoy haciendo. Una persona que está todo el tiempo pensando en el juego, conviviendo para adentro, y yendo muy de frente; una persona que no trata de conciliar con la gente que lo va a nominar”, dijo el actor.

Nacho Casano dijo que no le parece leal una estrategia de “convivencia” con el resto de los habitantes que no son parte de su equipo.

“Me parece que ahí no hay nada que conciliar porque ese trabajo conciliatorio –que algunos llaman convivencia–, la realidad es una forma de desproteger a los tuyos haciéndote amigo de tu enemigo para que no te nomine a ti y nomine a tu compañero. Una estrategia que yo niego, que no me gusta, que me parece desleal”, dijo.

Con respecto a la rivalidad entre Niurka Marcos y Lupillo Rivera, Nacho Casano aseguró que de lado del equipo de la cubana hubo “actitudes violentas”. En ese sentido, el actor aseguró que “hay líneas que no se deberían cruzar” en el reality show.

“Sí es un reality show –estoy de acuerdo–, pero hay líneas que no deberíamos cruzar, hay líneas que deberíamos trazarlas y tratar de mantenerlas un poquito más unidas. Y el mensaje de que las disputas o los problemas verbales tienen que llegar hasta una parte de fisicalidad y de violencia yo prefiero que no. Creo que se puede jugar de una manera más simple, más directa, con menos prejuicios, con menos agresiones ni físicas ni verbales”

Nacho Casano salió de la competencia por votación del público, lo que demuestra que su estrategia no funcionó para ganarse al público. A pesar de que hizo un pacto con Lupillo Rivera, tras su eliminación el actor aseguró que en el hipotético caso de que pudiera eliminar a un habitante eligiría a Rivera.

“Para que el juego se nivele, eliminaría a Lupillo, que la casa básicamente se quede sin estrategas, creo que mostraría una forma de jugar completamente distinta y daría vuelta a la casa. Simplemente por ese sentido de revolver absolutamente todo. Con Zerboni, Nacho y Lupillo fuera sería interesante ver qué pasa”, dijo a Telemundo Realities.

