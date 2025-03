Pamela Silva revela su deseo de volver a casarse

Pamela Silva es una de las copresentadoras de Primer Impacto, y Jomari Goyso habló con ella como nunca antes. Durante la entrevista, el experto en modas logró ahondar en diversos aspectos de su vida, y uno de ellos fue el ámbito amoroso, ya que ella reveló que sí le encantaría poder llegar al altar.

La periodista detalló que espera no quedarse sola por el resto de su vida, ya que los hijos en cualquier momento terminan por irse de la casa para formar un hogar, para estudiar o simplemente cumplir con cualquier otro compromiso que no les permite continuar bajo el mismo techo de su madre.

“Yo creo que los 5 años (de mi hijo) ha sido una edad muy simbólica en lo que es transición. Yo me he dado cuenta que los hijos uno los tiene prestados, o sea eventualmente mi hijo va a tener su pareja, se va a casar, se va a ir de la casa y yo no quiero quedarme sola. Yo tengo obviamente una muy buena relación con el padre de mi hijo, pero yo creo que a largo plazo sí me encantaría“, dijo a Jomari.

Sin embargo, este es un tema que no ha mantenido en secreto, todo lo contrario, de manera constante ha dicho que desea estar unida legalmente con su pareja: “A mí me gustaría casarme otra vez, yo siempre lo he dicho públicamente, me encantaría casarme, formalizar algo, yo soy muy convencional en ese sentido”.

“Yo congelé óvulos hace mucho tiempo. Uno cuando hace ese proceso puede hacer un contrato y en el contrato es como un testamento (que) tú puedes personalizarlo; si yo llego a cierta edad ya uno puede descartar los óvulos. Entonces va a llegar un punto en mi vida donde sí voy a tener que tomar una decisión sobre qué hacen con eso”, expresó.

Silva no descartó la posibilidad de volver a tener otro bebé: “Te recomiendo hacerlo (congelar tus óvulos) antes de los 35, yo lo hice mucho más antes que eso, entonces tengo varios congelados. Mucha gente a veces no habla del tema porque es muy difícil también enfrentar las preguntas que van con el tema“.

