Camarón Zepeda le pone fecha a su combate contra Shakur Stevenson

El boxeador mexicano William ‘Camarón’ Zepeda, se mostró listo para regresar a los cuadriláteros lo antes posible y su próximo objetivo es concretar el combate contra Shakur Stevenson, por lo que espera poder concretar un acuerdo con su equipo para poder enfrentarlo el próximo mes de septiembre y así quedarse con una valiosa victoria en su carrera como profesional.

Estas declaraciones las realizó el peleador azteca durante una entrevista ofrecida para Izquierdazo, donde descartó que su enfrentamiento contra Shakur pueda ocurrir en la cartelera 5 vs 5 que estaba prevista entre Golden Boy Promotions y Matchroom; a pesar de esto dicha función tampoco ha sido confirmada y se mantiene más como un rumor entre ambas compañías que en algo concreto.

“La veo un poquito complicada que sea en junio. Yo había escuchado que se había tocado el tema de que se iba para septiembre, que es más o menos cuando quieren que se haga Canelo y otros peleadores de élite, entonces lo veo complicado para junio, pero para septiembre no le veo ningún problema”, expresó.

Camarón Zepeda se mantiene actualmente como el campeón interino de los pesos ligeros del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), mientras que Shakur se posee el título regular en las 135 libras, por lo que este enfrentamiento es vital para el mexicano; el único detalle es que Stevenson viene de defender su título ante ante Josh Padley en Arabia Saudita, por lo que debe esperar que cumpla su descanso.

“Ahorita estamos concentrados, sabemos que Farmer viene muy motivado, tenemos un gran compromiso, queremos sacarlo y posteriormente a eso tomar la decisión y exigirle al campeón que es Shakur que nos dé la oportunidad. Se hablaba para el mes de septiembre, entonces creo que sería una muy buena oportunidad para él de descanso, porque acaba de tener su última pelea, y yo también”, agregó Zepeda en sus declaraciones.

Para finalizar, Camarón pidió entendimiento a los aficionados al deporte al dar a entender que este tipo de combates tardan mucho tiempo en concretarse, por lo que por ahora estará enfocado en su combate del próximo 29 de marzo ante Farmer.

“Desgraciadamente mucha gente no conoce que este tipo de peleas tardan en armarse, no es como que nada más sí y ya. Hay muchas cosas de parte de promotoras, intereses y todo eso, no se puede armar tan fácil, pero en su momento si se llega a armar sabemos que será en el momento indicado y vamos a estar muy bien preparados”, concluyó Zepeda.

