Karina Banda y las diferencias en su matrimonio anterior

Karina Banda le gusta ser sincera en diversos aspectos de su vida. Por ello, no tuvo miedo de hablar de una situación de su pasado, tal como lo fue su primer matrimonio. Y sí, antes de casarse con Carlos Ponce, ella tuvo una relación anterior con quien pensó que estaría unida por el resto de su vida, y contó algunas cosas que hicieron que el amor muriera.

“Él era testigo de Jehová, eso también es algo que complica todo. Él hizo muchos sacrificios, aceptó casarse por la iglesia católica y su familia fue a la iglesia, viéndolo como si participaran en un evento, no como una ceremonia. De hecho se sentaron atrás. Para ellos era como entrar en un museo”, explicó en Desiguales.

La presentadora de televisión de origen mexicano reveló la manera en que dos creencias religiosas terminan perjudicando el amor que en algún momento existió: “Era como engañarnos porque realmente yo no estaba ahí. Creo que cuando una relación, cuando son dos culturas, y hay amor de verdad, todo pasa“.

La esposa de Carlos Ponce no pudo evitar recordar la diferencia que existía entre ambas familias y la principal era el idioma, ya que los parientes de Banda no manejan el inglés. Además, sus progenitores estaban acostumbrados a querer tener una celebración constante sin motivo alguno, pero ella ya estaba entendiendo que con su expareja esa situación no iba a ocurrir.

“Mis papás no hablaban inglés, sus papás no hablaban español. Vengo de México, de Monterrey, en donde siempre estamos buscando excusas para hacer una carne asada, una reunión o fiesta; y veía a mi cuñada y a sus papás teniendo estas carnes asadas con mis papás, mis hermanos, la familia. Tenían pláticas profundas y yo veía que eso yo nunca lo iba a tener porque la familia de él no hablaba el idioma de la mía”, dijo con profunda tristeza.

Banda se dio cuenta de que, por más que lo intentaran, las cosas entre ellos no funcionarían y en el año 2016 se divorciaron: “Sentía que me hacía falta eso, me daba un poco de tristeza no ver esa unión. Para mí era porque hay confianza entre las dos familias”.

