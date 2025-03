Las mujeres sufren discriminación y sesgo de género en el proceso de contratación: Encuesta

Según los resultados de una nueva encuesta publicada por RecruitmentMarketing.com y The Muse, hoy hay más mujeres que nunca en la fuerza laboral, pero aún queda un largo camino por recorrer antes de lograr la equidad de género en el trabajo y en el proceso de contratación.

Por ejemplo, si bien atraer talento femenino es un objetivo clave para la mayoría de las organizaciones, el 42% de las mujeres afirmó haber recibido preguntas inapropiadas o con prejuicios de género durante una entrevista de trabajo, y el 41% afirmó haberse sentido discriminada durante una entrevista de trabajo debido a su género. Además, el 38% incluso afirmó que dudó en postularse a un trabajo debido a la percepción de prejuicios de género.

Estos son sólo algunos de los resultados de la encuesta realizada a más de 1,000 profesionales que se identifican como mujeres sobre sus experiencias en entrevistas de trabajo, el lugar de trabajo y sus carreras.

El sesgo de género persiste en el proceso de contratación, según una nueva encuesta de The Muse y RecruitmentMarketing.

Otros aspectos destacados que revela el “Informe sobre la experiencia laboral de las mujeres en 2024” de The Muse y RecruitmentMarketing.com incluyen:

· Dos tercios de las encuestadas (67%) piensan que las mujeres en su industria tienen dificultades para ascender.

· El 87% de las encuestadas no cree que los hombres y las mujeres reciban la misma reacción de los directivos al negociar un aumento salarial

· La mitad de las encuestadas (50%) no están seguras de si reciben la misma compensación que sus homólogos masculinos.

· El 55% de las encuestadas considera que no hay suficiente representación femenina en el equipo de liderazgo de sus organizaciones

· El 79% de las encuestadas tienen más probabilidades de buscar empresas que tengan una representación igualitaria de mujeres en puestos gerenciales y de liderazgo cuando buscan un nuevo trabajo.

· El 41% de las encuestadas no tiene actualmente, o nunca ha tenido, una mentora femenina en el trabajo

“En The Muse y Fairygodboss, la mayor comunidad de empleo online para mujeres, defendemos desde hace tiempo la importancia de promover la igualdad de género en el lugar de trabajo“, afirmó Heather Tenuto, directora ejecutiva de The Muse Group.

“Nuestra encuesta con RecruitmentMarketing.com muestra que, para apoyar el éxito y la longevidad profesional de las mujeres, debemos ayudarlas a encontrar empleos, empresas y trayectorias profesionales que resuenen con sus valores y prioridades fundamentales. Hemos logrado algunos avances como sociedad, pero hay mucho margen de crecimiento en materia de igualdad salarial de género, liderazgo inclusivo, beneficios favorables para las mujeres y valorar la voz de la mujer en nuestros lugares de trabajo”, agregó Tenuto.

Sigue leyendo:

· TIME revela las Mujeres del Año 2025

· Lanzan una aplicación para empoderar a las mujeres en los negocios

· Mujeres latinoamericanas que inspiran: conoce a las 15 destacadas por la BBC