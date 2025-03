“Mi defensa”: Juan Soto reveló lo que le gustaría mejorar para 2025

No hay duda de que Juan Soto es uno de los mejores peloteros de la actualidad en las Grandes Ligas. No por nada recibió un enorme contrato de $765 millones de dólares y 15 temporadas con los New York Mets.

Sin embargo, hasta lo mejores jugadores tienen un punto débil y en el caso de Soto es su defensa. Y es que el dominicano, quien juega como jardinero derecho, no destaca precisamente por su guante.

Juan Soto más que nadie conoce esta debilidad en su juego. Por eso recientemente en una entrevista para SNY el propio jugador de los Mets afirmó que para 2025 desea mejorar este aspecto.

“Mi defensa”, comentó Soto sin dudar cuando le preguntaron sobre algún aspecto en el que quisiera concentrarse para mejorar. “Quiero llevar mi defensa a otro nivel. Se que será difícil, pero quiero llevar mi defensa al mismo nivel que mi ofensiva”, explicó el dominicano.

Juan Soto jugará su primera temporada con los Mets. Crédito: Jeff Roberson | AP

“Quiero ser un jugador completo ofensiva y defensivamente. Quiero ser un jugador que corra bien las bases”, remarcó el joven pelotero de 26 años.

Incluso, Soto aseguró que para 2025 prefiere y prioriza ganar un Guante de Oro antes que un Bate de Plata. Este último ya lo ha ganado en cinco ocasiones, mientras que el premio a la mejor defensa todavía no lo consigue en su carrera.

“Yo quiero un Guante de Oro, quiero un Guante de Oro”, dijo Soto entre risas cuando le preguntaron si prefiere un título de bateo o un galardón por su defensa.

Los números de Soto en defensa

El propio Soto ha dicho que su defensa no es tan buena como su ofensiva. Pero, ¿qué tan malo es el guante de Soto? pues hay que irse a los números.

En siete temporadas de Soto en Grandes Ligas el dominicano ha jugado 906 entre el jardín derecho y el izquierdo. Y aunque su porcentaje de fildeo en este periodo es de .990 con apenas 18 errores, si desglosamos a detalle los números podemos ver algunas falencias del jugador.

Por ejemplo, Soto acumula en Grandes Ligas un fielding run value de -31, que es una métrica que describe el desempeño defensivo midiendo la influencia que tiene un jugador en las carreras permitidas y salvadas de su equipo.

Soto también ostenta un -15 en defense run saved. Estadística que cuantifica las carreras salvadas por un defensor tomando en cuenta errores cometidos, rango, alcance, potencia en el brazo y probabilidad de doble play.

Esto se suma a que Soto también acumula un WAR defensivo de -5.1, mientras que corriendo las bases acumula un -6 en runners run.

Todos estos números defensivos son los que despiertan la preocupación de “La Fiera” en mejorar su defensa para equilibrarla con la ofensiva. Pues las estadísticas con su guante están bastante lejos de lo que hace con el madero.

Sigue leyendo:

Juan Soto revela que hubo un equipo que ofreció más dinero que los Mets para firmarlo

Ronald Acuña Jr. pide que no lo comparen con Juan Soto

Bryce Harper compara el contrato de Aaron Judge con el de Juan Soto