Puerto Rico espera por plan de ajuste enmendado que presentará la Junta para reestructurar deuda de la AEE

Nueva York – Varios sectores en Puerto Rico esperan por el nuevo borrador que presentará la Junta de Control Fiscal (FOMB) del plan de ajuste para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tan pronto como este mes.

A principios de semana, trascendió que la jueza Laura Taylor Swain, que lidera los procesos de quiebra por Título III en el territorio, ordenó a las partes reunirse para establecer un calendario de litigios en el que se determinará el monto de los ingresos netos de la AEE como paso previo a cualquier discusión del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD).

De esa forma, la jueza del Distrito Sur de Nueva York respondió al anuncio de la Junta de que presentaría un plan enmendado en o antes del 17 de marzo.

Swain planteó, de acuerdo con el reporte de El Vocero, que tras la decisión del Primer Circuito de Apelaciones de Boston que determinó que los bonistas pueden cobrar la totalidad de los bonos pero de los ingresos netos de la AEE, faltan por discutir asuntos “sustanciales” con respecto a la cantidad y la prioridad de las reclamaciones.

“De no resolverse, esto impediría la consideración efectiva de la confirmación de cualquier plan de ajuste, nuevo o enmendado, de la deuda de la AEE”, anticipó Swain.

Según la jueza, estos asuntos se deben resolver antes de la posible confirmación del plan.

El abogado Martin J. Bienenstock, miembro del equipo legal de la Junta, había planteado que, bajo el plan enmendado, se le busca pagar a los bonitas inconformes hasta el punto que sea permitido por la corte.

“El plan enmendado propuesto pagará en su totalidad la reclamación asegurada de los bonistas que no apoyan el plan hasta el punto de que finalmente sea permitido (por la corte) y todas sus reclamaciones administrativas a las que la corte determine tienen derecho y cuestionará reclamaciones pagables de activos distintos al colateral”, argumentó Bienenstock, según citado por el referido periódico.

La representación legal de la Junta incluyó las expresiones en un reporte de estatus a raíz de la solicitud de la jueza.

En junio pasado, el Apelativo de Boston decidió que los tenedores de bonos de Puerto Rico tienen derecho a cobrar la totalidad de los mismos o unos $8,500 millones dólares, pero de los ingresos netos de la AEE.

Swain había determinado que los bonistas podrían recuperar unos $2,400 millones.

El fallo significó un revés, no solo para la jueza de distrito, sino para la Junta, que es el organismo que presenta el PAD para la AEE que debe ser confirmado o rechazado por Swain.

Daniel Santamaría, director de investigación de la organización Espacios Abiertos, que ha analizado ampliamente la crisis fiscal en Puerto Rico, dijo que esperan por ver el contenido del plan enmendado.

“Ya la jueza les pidió un calendario a la Junta de Supervisión Fiscal para que ellos presenten cuándo van a estar divulgando este nuevo plan de ajuste”, confirmó.

La Junta, según Santamaría, tiene que especificar de dónde saldrá parte del dinero para pagarle a los bonistas si no es de aumentos a la tarifa eléctrica que tendrían que sufragar los abonados de la Autoridad.

“La Junta propone un recorte de aproximadamente el 80% de lo que es el costo de la deuda. Pero, adicional, hay que ver quién va a pagar parte de la reestructuración a los acreedores, y ahí es donde ellos (la Junta) dicen que aumentos en la factura de luz no serían sostenibles para Puerto Rico, pero no están diciendo cómo lo van a pagar. Por eso estamos esperando que divulguen este nuevo plan de ajuste”, planteó el economista a preguntas de El Diario.

El portavoz de la organización, enfocada en incentivar la transparencia y rendición de cuentas en las instituciones gubernamentales, argumentó que es irrazonable que algunos bonistas busquen recobrar la totalidad de la deuda.

“La jueza vio la posibilidad de que hubiera un proceso de mediación, donde la Junta de Supervisión Fiscal, los acreedores y el gobierno de Puerto Rico llegaran a un acuerdo. Hay unos bonistas que quieren recuperar el 100% de la inversión, y eso es totalmente irrazonable porque Puerto Rico no lo puede pagar, no lo puede pagar…”, sostuvo el economista.

Por otra parte, el analista no ve muchas posibilidades de que la jueza ordene empezar todo el proceso nuevamente, porque ya se ha construido mucho.

“Hay una polarización de las posiciones, pero la jueza ya tiene los elementos necesarios para entender qué postura es irracional y cuál es más razonable, y entonces hay que llegar a un punto en que, si la negociación no está llegando a un punto medio, va a ser ella la que tenga que decidir cuál va a ser ese punto medio”, argumentó.

Santamaría además validó el argumento del gobierno de Puerto Rico que catalogó como “inaceptable” que la Junta no haya compartido el Plan Fiscal de la AEE antes de certificarlo.

“La queja del gobierno de Puerto Rico es totalmente válida. O sea, ‘me cobras la factura; no me sientas en la mesa; no eres transparente con estos gastos de consultores; no son los consultores de mi confianza’; entonces, el pueblo de Puerto Rico paga doble, porque paga por los consultores de la Junta y, ahora, el gobierno de Puerto Rico tiene otros para que le hagan los cálculos de la misma cosa”, expuso.

Cabe señalar que este sábado reportes de medios en la isla informaban que el Comité Oficial de Acreedores no Asegurados (UCC) de la AEE objetó la contratación de la firma PJT Partners para servicios de asesoría a un costo de $1 millón por mes. El equipo de mediación que busca armonizar las posiciones encontradas sobre el pago de la deuda fue quien presentó la propuesta a Swain.

