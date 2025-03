¿Cuáles son las 10 principales quejas de los consumidores neoyorquinos?

¿Hizo una compra por internet y el artículo que recibió no coincide con la descripción del producto proporcionada por el vendedor? ¿O le apareció un cargo extra que no estaba en el precio original? ¿O su casero no quiere reembolsarle su depósito de seguridad? Si se siente defraudado, sepa que no está solo.

Eso lo demuestran las más de 27,000 denuncias que los consumidores realizaron ante la Procuraduría general de Nueva York durante el 2024, solamente en 10 categorías.

Aprovechando la celebración de la Semana Nacional de Protección al Consumidor, la fiscal general de Nueva York Letitia James divulgó una lista de las principales quejas que su oficina recibió el año pasado.

Esas querellas incluyen problemas como la especulación con los precios de bienes y servicios esenciales, problemas de vivienda, fraude hipotecario y violaciones de la privacidad en línea.

Con 5,150 quejas, el sector de la venta minorista es el más afectado. Las denuncias van desde problemas con las compras en línea, especulación con los precios y mercancía defectuosa a mal servicio al cliente.

“Todos los días, mi oficina lucha contra una amplia gama de prácticas fraudulentas, engañosas e ilegales, protegiendo a los neoyorquinos de la especulación con los precios, el robo de escrituras, la publicidad falsa y más”, dijo la fiscal James en un comunicado enviado a esta redacción, en el que además instó a los neoyorquinos a denunciar a su oficina las estafas y violaciones de las leyes de protección al consumidor.

James fue más allá de solo publicar la lista de querellas. La fiscal añadió una variedad de consejos sobre cómo los consumidores pueden evitar las estafas comunes y proteger el dinero que ganaron con tanto esfuerzo.

Qué puede hacer

Dependiendo de la categoría donde ocurrió el fraude se pueden realizar varias acciones. Por ejemplo, si se fue víctima de especulación de precios, la fiscal James aconseja denunciar los aumentos específicos, las fechas y los lugares en los que vieron esos incrementos y proporcionar copias de sus recibos de compra y fotografías de los precios anunciados, si están disponibles.

El aumento abusivo de precios pueden conllevar sanciones de hasta $25,000 por infracción. Los afectados pueden presentar una queja en línea o llamar al (800) 771-7755.

Si en cambio, el caso es que el propietario no le devuelve el depósito de seguridad al inquilino, este puede demandarlo en un tribunal de querellas menores o puede presentar una queja ante la Procuraduría General utilizando el formulario de Queja de Seguridad de Alquiler en línea en https://formsnym.ag.ny.gov/OAGOnlineSubmissionForm/faces/OAGRSHome.

Inmigrantes, vulnerables a la estafa

Tal vez una de las áreas que más le compete a nuestra comunidad latina es la inmigración.

La fiscal advirtió que los neoyorquinos deben tener cuidado con los estafadores que se hacen pasar por proveedores de servicios de inmigración y hacen falsas promesas de ciudadanía y residencia. Asimismo, recordó que la Ley de Cumplimiento de Servicios de Asistencia a Inmigrantes de Nueva York protege a los inmigrantes del fraude y exige que los proveedores de servicios de inmigración operen legalmente.

Si ha sido víctima de un fraude de inmigración o ha recibido asesoramiento legal no autorizado sobre asuntos de inmigración, puede comunicarse con la línea directa de la Unidad de Fraude de Servicios de Inmigración de la Fiscalía General al (212) 416-6149 o presentar una queja en https://formsnym.ag.ny.gov/NYMForms/CR.

También aconseja la Fiscalía que si necesita un abogado o un representante acreditado en un asunto de inmigración, se dirija al Colegio de Abogados del Estado de Nueva York en línea al https://nysba.org/ o al (800) 342-3661, o con la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración en línea en https://www.aila.org/ o al (202) 507-7600 para obtener una referencia.

Las 10 categorías en las que se presentaron más quejas fueron: ventas minoristas, vivienda (relación casero/inquilino), automóviles, internet, crédito, banca e hipotecas, servicios al consumidor (que incluye los servicios de inmigración), servicios públicos, reparación y mejoras del hogar, entretenimiento y viajes.

“Ahora, más que nunca, es importante que los consumidores y las pequeñas empresas de Nueva York sepan que mi oficina está de su lado y siempre cuida de sus billeteras”, indicó la Procuradora general. “Animo a todos a permanecer atentos, seguir nuestros consejos y comunicarse con mi oficina con información sobre estafas y violaciones de las leyes de protección al consumidor”.

Denuncie

Los neoyorquinos que hayan sido víctimas de prácticas engañosas o fraudulentas pueden presentar una queja en línea en https://formsnym.ag.ny.gov/OAGOnlineSubmissionForm/faces/OAGCFCHome.

Datos